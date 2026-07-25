Costillas rotas, fracturas y una conmoción: Kyle Shanahan sufre accidente previo al campamento de 49ers

El entrenador en jefe de los 49ers tuvo un choque automovilístico la semana pasada y verá limitada su participación en los campamentos de entrenamiento

Kyle Shanahan sufrió múltiples lesiones | Imago 7

El inicio de los campamentos de entrenamiento de los San Francisco 49ers estará marcado por una situación poco habitual fuera del terreno de juego. Su entrenador en jefe, Kyle Shanahan, comenzará los trabajos de pretemporada con una participación limitada después de haber sufrido múltiples lesiones en un accidente automovilístico ocurrido durante sus vacaciones de este verano.

Acorde con Adam Schefter, el percance se registró el pasado 14 de julio, cuando Shanahan chocó contra una camioneta SUV cerca de su domicilio, en el norte de California. El impacto le provocó diversas lesiones de consideración, por lo que tuvo que recibir atención médica inmediata e iniciará un proceso de recuperación justo antes del arranque de la preparación rumbo a la temporada 2026 de la NFL. NOTA COMPLETA AQUÍ.

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