Revelan las imágenes del futuro estadio de los Kansas City Chiefs

El equipo da a conocer los renders del proyecto, que se estrenaría en 2031, y podría recibir un Super Bowl al pasar a jugar en un domo

Las primeras imágenes del nuevo estadio de los Kansas City Chiefs | @Chiefs

Los Kansas City Chiefs tendrán nueva casa y este miércoles 22 de julio presentaron las primeras imágenes del que sería su nuevo estadio, que estrenarían para la temporada 2031.

“Hoy nos complace mostrarle al Chiefs Kingdom un primer vistazo a nuestra nueva casa. Desde el primer momento, nuestro objetivo ha sido construir algo que mejore la experiencia del día del partido para cada aficionado. Este nuevo estadio lo logrará. Es espectacular. Honra el rico legado de esta franquicia, a la vez que marca un rumbo ambicioso para el futuro de la afición de los Chiefs”, declaró Clark Hunt, presidente y director ejecutivo de los Chiefs, en un comunicado.

“Si bien aún estamos ultimando muchos detalles, hay algunas cosas de las que ya tenemos certeza: tendrá capacidad para 70,000 aficionados, seguirá siendo el mejor lugar del mundo para las fiestas previas al partido y todo el edificio estará diseñado para maximizar el ruido”, agregó Hunt.

El proyecto fue desarrollado por la firma MANICA, basada en Kansas City, tras un análisis de seis meses de varias posibilidades. El proyecto costaría unos $3,000 millones de dólares.

Así luciría el interior del nuevo estadio de los Chiefs | @Chiefs

La gran novedad es que el estadio tendría un techo traslúcido, como el SoFi Stadium de Los Angeles o el US Bank de Minnesota, y esto abre la puerta para que Kansas City pueda recibir un Super Bowl. Actualmente, el Arrowhead Stadium no puede recibir el partido grande de la NFL debido al clima gélido que tiene la ciudad en los primeros meses del año. El poner un techo al campo ya le permitió recibir un Súper Domingo a la nueva casa de los Vikings en Minneápolis, de los Falcons en Atlanta y para 2030, en Tennessee, en el nuevo estadio de los Titans.

El estadio del nuevo estadio de Kansas City mantendría el estilo y forma de las tribunas de Arrowhead, el estadio del equipo desde 1972, con la ‘punta de flecha’ que emula el logo del equipo.

Así luciría el exterior del nuevo estadio de los Chiefs | @Chiefs

En diciembre, los Chiefs anunciaron el acuerdo para tener un nuevo estadio en 2031. La ciudad de Kansas City tiene la particularidad de estar ubicada en dos estados, Missouri y Kansas. El equipo ha jugado en el primero desde que se mudaron de Texas en 1963, pero al tener el tercer estadio más antiguo de la NFL, valoraron alternativas y se decantaron por mudarse al condado de Wyandotte, en parte por los $4,000 millones de dólares que recibirán del gobierno del estado de Kansas, tanto para el estadio como para una nueva sede de entrenamiento de los Chiefs.

Los estadios más antiguos de la NFL

De los 30 estadios actuales de la NFL (recordar que comparten en Los Angeles y Nueva York), solo 12 fueron construidos antes del año 2000. El estadio más antiguo es el Soldier Field, que ha sido casa de los Chicago Bears desde 1924, aunque en 2002 fue renovado y el equipo jugó en el campus de la Universidad de Illinois.

Soldier Field (Chicago): 1924 Lambeau Field (Green Bay): 1957 Arrowhead Stadium (Kansas City): 1972 Superdome (New Orleans): 1975 Hard Rock Stadium (Miami): 1987 EverBank Stadium (Jacksonville): 1995 Bank of America Stadium (Carolina): 1996 Northwest Stadium (Washington): 1997 M&T Bank Stadium (Baltimore): 1998 Raymond James Stadium (Tampa Bay): 1998 Huntington Bank Field (Cleveland): 1999 Nissan Stadium (Tennessee): 1999

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