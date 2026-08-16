Lens destrona al PSG y conquista por primera vez la Supercopa de Francia

Florian Thauvin marcó el gol del título ante un PSG que jugó con superioridad numérica durante casi 50 minutos

Florian Thauvin le dio el título al Lens | GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

El Lens hizo historia al derrotar 1-0 al Paris Saint-Germain y conquistar por primera vez el Trophée des Champions, terminando con el dominio absoluto que el conjunto parisino había ejercido sobre el torneo durante los últimos años.

Florian Thauvin fue el héroe de la final. El capitán apareció al minuto 30 para empujar el balón a las redes después de una gran jugada colectiva y firmar el único gol de un partido en el que el cuadro capitalino había controlado ampliamente la posesión y las principales aproximaciones durante el arranque.

La situación se complicó todavía más para Les Sang et Ors al 40′, cuando Lylian Antino fue expulsado y dejó al Lens con diez jugadores. Desde ese momento, el equipo tuvo que proteger su ventaja frente a un PSG que disputó prácticamente toda la segunda mitad con superioridad numérica.

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Lens resistió durante 47 minutos con un jugador menos

El conjunto dirigido por Luis Enrique intensificó su dominio tras el descanso y encerró al Lens en su propio campo. Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz y Nuno Mendes ingresaron al 65′ en busca de una remontada que nunca terminó por llegar.

Dembélé tuvo algunas de las oportunidades más claras. Primero obligó al arquero a realizar una gran intervención y posteriormente desperdició un mano a mano que pudo significar el empate. Ruiz también consiguió mandar el balón a las redes, pero la anotación fue anulada por fuera de lugar.

Lens defendió su ventaja del minuto 40 al 87 con un futbolista menos, hasta que Mendes vio la tarjeta roja por golpear en el rostro a un rival y dejó nuevamente a ambos equipos con diez jugadores. Incluso en el cierre, los locales llegaron a marcar el que parecía ser el 2-0, aunque el árbitro anuló la acción por una polémica falta ofensiva.

Thauvin, de Tigres a pieza fundamental del Lens

El hombre que terminó decidiendo el campeonato tiene un pasado conocido en el fútbol mexicano. Florian Thauvin pasó sin pena ni gloria por Tigres antes de regresar a Francia, donde ha recuperado protagonismo hasta convertirse en una de las piezas fundamentales del Lens en una de las etapas más exitosas de su historia.

Su gol ante el PSG terminó coronando otra noche histórica para un club que ha vuelto a levantar trofeos en Francia. Lens sumó así su segundo título del siglo XXI, después de haber conquistado la Copa de Francia en la temporada 2025/26.

Aquel campeonato llegó bajo la dirección de Pierre Sage, quien abandonó el proyecto para marcharse al Crystal Palace esta temporada. A pesar de perder a su entrenador, Lens mantuvo su crecimiento y ahora añadió otro trofeo a una etapa que lo ha devuelto al primer plano del fútbol francés.

PSG había ganado las últimas cuatro ediciones de la Supercopa de Francia y 12 de las 13 anteriores, una hegemonía que parecía prácticamente imposible de romper.

Esta vez, sin embargo, el título terminó en otras manos. El equipo de Dino Toppmölle resistió la presión, sobrevivió durante casi 50 minutos en inferioridad numérica y encontró en Thauvin al protagonista de una noche histórica para conquistar el primer Trophée des Champions de su historia.

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