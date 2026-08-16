Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 4

Rayados golea y Atlas se impone en casa. Los reflectores se ponen en el duelo entre Xolos y Pumas; y el América podría quedar en líder en solitario al final de la fecha

Vargas atajó un penal y puso al Atlas como líderes momentáneos | Imago7

La jornada 4 del Apertura 2026 ya comenzó a mover la tabla general y dejó a Monterrey como uno de los equipos que mejor aprovechó la fecha. Rayados goleó 6-1 a FC Juárez y llegó a nueve puntos, con lo que se colocó en la parte alta de la clasificación. Atlas también hizo valer su condición de local al derrotar 2-1 a Tigres y alcanzó las nueve unidades por lo que comparte el sitio de honor con los de la sultana del norte… a la espera de lo que suceda en el resto de los cotejos. Otro de los resultados del sábado fue el empate sin goles entre Atlante y Toluca. Los Potros llegaron a cinco puntos, mientras los Diablos sumaron una unidad para colocarse con siete.

La otra cara de la fecha la representan FC Juárez y Tigres. Los Bravos sufrieron su cuarta derrota del torneo y continúan en el fondo de la tabla con cero puntos, además de una diferencia de goles de -11. Tigres tampoco ha encontrado respuesta en el campeonato: suma un empate y tres derrotas después de cuatro partidos, con seis goles a favor y 10 en contra. Tras cuatro fechas y ni un solo triunfo, la situación ya comienza a preocupar en serio en el cubil felino.

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La jornada continuará este domingo con partidos que pueden volver a modificar los primeros puestos. Pumas recibirá a Querétaro, América enfrentará al Atlético de San Luis, Santos Laguna jugará contra Chivas y Tijuana se medirá con Cruz Azul. Para las escuadras capitalinas y el conjunto queretano existe la oportunidad de acercarse o incluso alcanzar a los líderes, mientras que el Rebaño Sagrado buscará mejorar los cuatro puntos que acumula hasta ahora y sumar su segundo triunfo en lo que va del semestre. El cierre llegará el lunes con Necaxa ante León y Pachuca frente a Puebla.

La jornada 4 puede terminar con una parte alta todavía más cerrada, ya que varios equipos se encuentran separados por pocos puntos. Monterrey y Atlas ya hicieron su trabajo; ahora el resto deberá responder para no perder terreno en un Apertura 2026 que comienza a marcar diferencias entre los clubes que pelean arriba y aquellos que ya están obligados a reaccionar.

Tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento: Jornada 4

Triunfos por demás vitales los que obtuvieron este fin de semana Rayados y Atlas, mismos que los pusieron como líderes de la tabla general, aunque habrá que esperar la última palabra de América y Tijuana, sus cercanos perseguidores y quienes verán acción este domingo. Toluca deberá de esperar una semana, si es que no desciende muchas posiciones.

Monterrey | 9 puntos Atlas | 9 puntos América | 7 puntos Toluca | 7 puntos Tijuana | 7 puntos Pumas | 6 puntos Cruz Azul | 6 puntos Querétaro | 6 puntos Necaxa | 6 puntos Atlante | 5 puntos Puebla | 4 puntos Guadalajara | 4 puntos Pachuca | 3 puntos León | 3 puntos San Luis | 2 puntos Tigres | 1 punto Santos | 0 puntos Juárez | 0 puntos

Resultados de la jornada 4 de la Liga MX 2026

Los llamados ‘Cuatro grandes del fútbol mexicano verán acción este fin de semana, todos ellos, metidos en situaciones diversas. Las Águilas buscan el liderato en solitario, mientras que Pumas y Cruz Azul esperan mantener un paso ascendente y meterse a la pelea por los primeros puestos. Finalmente, el chiverío necesita acercarse a la zona de clasificación, y para ello debe de empezar con conseguir su segundo triunfo en el semestre.

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Sábado 15 de agosto

Atlante 0-0 Toluca | CRÓNICA

Monterrey 6-1 FC Juárez | CRÓNICA

Atlas 2-1 Tigres | 21:10 horas | CRÓNICA

Domingo 16 de agosto

Lunes 17 de agosto

Necaxa vs León | 19:00 horas | Claro Sports

Pachuca vs Puebla | 21:00 horas | Fox y Fox One

Tabla de goleo de la Liga MX: ¿quiénes son los goleadores del Apertura 2026?

La goleada ante el FC Juárez le permitió a Lucas Ocampos mantenerse como líder de goleo al llegar a cinco unidades. Su compañero en los Rayados, Diego Rossi también se apareció en el marcador, y ya aparece en la pelea por el cetro individual al llegar a dos tantos.

Lucas Ariel Ocampos | Monterrey | 5 goles Juninho | Pumas | 3 goles Alí Ávila | Querétaro | 3 goles Julián Carranza | Necaxa | 3 goles Salomón Rondón | Pachuca | 3 goles Diego Rossi | Monterrey | 2 goles Mourad Daoudi | Tijuana | 2 goles Jeremy Márquez | Cruz Azul | 2 goles

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