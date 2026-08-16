Ty Simpson responde en su debut con los Rams: 190 yardas y dos pases de anotación

El quarterback novato Ty Simpson debutó con éxito para los Los Angeles Rams al lanzar dos touchdowns y completar 21 de 25 pases en la victoria 20-12 contra los Kansas City Chiefs

Ty Simpson debuta con los Rams | IMAGN IMAGES via Reuters

Ty Simpson tuvo su primera participación con Los Angeles Rams en la pretemporada de la NFL y dejó una actuación destacada. El quarterback novato completó 21 de 25 pases para 190 yardas, lanzó dos touchdowns, no sufrió intercepciones y terminó con rating de 125 en la victoria 20-12 sobre Kansas City Chiefs.

El egresado de Alabama no comenzó el encuentro como titular. Stetson Bennett IV tomó las primeras dos series ofensivas y completó 4 de 6 envíos para 38 yardas antes de cederle el mando a Simpson, selección de primera ronda de los Rams en el Draft de 2026.

Simpson inició con envíos cortos y jugadas de engaño. Una de sus primeras acciones fue un pase de 23 yardas después de salir hacia su derecha, una ejecución que mostró el tipo de movilidad que Los Angeles busca desarrollar dentro de su ofensiva.

Conforme avanzó el partido, el quarterback comenzó a atacar zonas más profundas del campo. Esa progresión permitió a los Rams construir series de anotación en el último cuarto y recortar la diferencia hasta completar la remontada.

Sus dos pases de touchdown tuvieron como receptor a Dean Connors. El primero llegó en una pantalla corta, mientras que el segundo fue colocado en una ventana reducida para ampliar la producción ofensiva de Los Angeles.

El novato terminó sin capturas y sin pérdidas de balón, algo que le permitió sostener las series ofensivas y mantener a los Rams dentro del partido. También mostró lectura del campo y manejo del sistema en una cantidad amplia de snaps.

La actuación cobra valor dentro de la competencia interna por el puesto de respaldo. Bennett aparece por ahora como segundo quarterback detrás de Matthew Stafford, por lo que Simpson deberá seguir acumulando minutos para escalar en la profundidad del roster.

En Kansas City, Patrick Mahomes no tuvo participación y Justin Fields completó sus cuatro pases durante el primer cuarto. Más adelante, Garrett Nussmeier tomó la mayor parte de las jugadas para los Chiefs y terminó con 13 completos en 19 intentos para 98 yardas.

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