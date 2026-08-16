Pobre entrada en CU: la afición de Pumas le da la espalda al equipo ante Querétaro

El Olímpico Universitario presentó una floja entrada para la Jornada 4, después del nuevo fracaso de Pumas en la Leagues Cup

Pobre entrada en el Olímpico Universitario para la cuarta fecha | Imago 7

Pumas recibió a Querétaro este domingo con una pobre entrada en las tribunas del Estadio Olímpico Universitario. La afición auriazul abandonó al club en su regreso a casa, reflejo de un inicio de semestre marcado por los altibajos y, especialmente, por otra decepción internacional.

El conjunto universitario volvió de la Leagues Cup sin victorias y con una actuación que frenó por completo el impulso generado durante las primeras jornadas del Apertura 2026. Ante los Gallos Blancos, el inmueble registró un aforo decepcionante en el regreso de la Liga MX.

Pumas pasó de dos grandes triunfos a otro fracaso en Leagues Cup

El torneo había comenzado de la peor manera para los universitarios. Pachuca goleó 3-0 a Pumas en Ciudad Universitaria, en un encuentro en el que los auriazules dejaron mucho que desear y prácticamente no generaron peligro.

La respuesta, sin embargo, fue inmediata. El cuadro auriazul sorprendió al derrotar 2-1 al Toluca en el Nemesio Diez, una de las visitas más complicadas del fútbol mexicano, y posteriormente goleó 5-1 a Juárez para encadenar dos resultados que parecían cambiar el panorama.

Ese momento no sobrevivió a la Leagues Cup. Pumas volvió a quedarse corto en el plano internacional con derrotas contundentes ante Charlotte y Cincinnati, además de un empate frente a Columbus que terminó con derrota en la tanda de penales.

En los tres encuentros, el equipo recibió seis goles y solamente consiguió marcar uno, despidiéndose rápidamente de otra competencia.

La afición de Pumas vuelve a quedarse esperando un proyecto

La molestia no responde únicamente a los resultados de las últimas semanas. Pumas viene de un torneo en el que terminó como líder del fútbol mexicano y alcanzó la final, donde incluso llegó a tener ventaja en el partido de vuelta frente a Cruz Azul, antes de permitir la remontada durante el segundo tiempo.

Después de década y media sin conquistar un título, aquel equipo parecía finalmente ofrecer las bases para construir un proyecto competitivo a largo plazo. Pero la salida de una de sus grandes figuras como Jordán Carrillo y, principalmente, del entrenador Efraín Juárez, terminó por desarmar parte de aquella estructura y obligó al club a comenzar nuevamente otro proceso.

El arranque del Apertura había ofrecido algunas señales positivas, particularmente con los triunfos ante Toluca y Juárez, pero la eliminación de la Leagues Cup volvió a alimentar las dudas.

¿Cuánto costaban los boletos para Pumas vs Querétaro?

Para el encuentro de la Jornada 4 ante Querétaro, los boletos iban desde los 350 hasta los 1,150 pesos, dependiendo de la zona del Estadio Olímpico Universitario.

Cabecera Norte tenía un costo de 350 pesos; Cabecera Sur, 420; Pebetero, 480; Planta Baja, 510; Palomar, 580; Palomar Goya, 630; mientras que Platea y Palco alcanzaban los 1,150 pesos. Las tribunas de Ciudad Universitaria mostraron numerosos espacios vacíos, en el primer partido de los felinos como locales después de su eliminación en la Leagues Cup.

Cabecera Norte: $350

Cabecera Sur: $420

Pebetero: $480

Planta Baja: $510

Palomar: $580

Palomar Goya: $630

Platea: $1,150

Palco: $1,150

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