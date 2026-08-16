¡Un Liverpool bien afinadito! derrota al Como en Anfield y cierra su pretemporada con triunfo

Cody Gakpo y Jérémy Jacquet marcaron los goles del Liverpool, mientras Ronald Araujo disputó sus primeros minutos con los Reds en Anfield

Liverpool derrotó 2-0 al Como 1907 este domingo en Anfield, en su último partido amistoso antes del inicio de la temporada de la Premier League. Cody Gakpo abrió el marcador al minuto 23 y Jérémy Jacquet amplió la diferencia al 44. El equipo dirigido por Andoni Iraola resolvió el encuentro durante la primera mitad y protegió la ventaja ante la reacción del conjunto italiano después del descanso.

Los Reds tomaron el control desde los primeros minutos con presión sobre la salida del Como. Alexander Isak tuvo la primera oportunidad al minuto 6 tras un pase de Florian Wirtz y, dos minutos después, estrelló un disparo en el poste. El delantero sueco volvió a quedar cerca del gol al 13, cuando recibió dentro del área después de una acción de Gakpo, pero perdió el control antes del remate. Liverpool mantuvo la iniciativa y forzó errores del equipo de Cesc Fàbregas.

El 1-0 llegó al minuto 23. Jeremie Frimpong avanzó por el sector derecho y mandó el balón hacia Gakpo, quien recibió dentro del área y superó a Jean Butez con un disparo cruzado. La acción confirmó el dominio que Liverpool había establecido desde el comienzo y representó el primer gol de pretemporada para el atacante neerlandés.

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Como respondió después del gol. Luis Milla encontró espacio dentro del área al minuto 28, pero Frimpong evitó el remate. Dos minutos más tarde, Jesús Rodríguez atacó por izquierda y sacó un disparo que Alisson detuvo. Baturina también tuvo una oportunidad al 37 tras aparecer cerca del área pequeña, aunque Jacquet intervino para impedir el empate. Liverpool recuperó el control antes del descanso y encontró su segundo tanto.

El 2-0 apareció al minuto 44. Gakpo recibió por izquierda y mandó un pase raso hacia el área pequeña, donde Jérémy Jacquet quedó con espacio para definir ante Butez. El defensa francés celebró así su primer gol con Liverpool en el mismo partido de su debut con el primer equipo. El club había confirmado antes del encuentro que Jacquet tendría su primera aparición después de su incorporación durante el mercado de verano.

Ronald Araujo debuta con Liverpool en Anfield

El segundo tiempo comenzó con otra de las noticias del encuentro. Ronald Araujo sustituyó a Jacquet al minuto 46 y disputó sus primeros minutos con Liverpool en Anfield. El defensa uruguayo, quien llegó cedido procedente del Barcelona para la temporada 2026-27, compartió la zona central con Virgil van Dijk y tuvo intervenciones ante los intentos de Douvikas y el resto del ataque italiano. Liverpool había colocado a Araujo entre los suplentes para este encuentro.

Como modificó el desarrollo tras el descanso y generó varias oportunidades para reducir la diferencia. Baturina obligó a Alisson a intervenir al minuto 48 y Liberali probó desde fuera del área al 55. Jesús Rodríguez quedó cerca del 2-1 al 58 con un disparo que pasó junto al poste. Cesc Fàbregas recurrió después a Nico Paz y Assane Diao, mientras Liverpool respondió con Lewis Koumas, Víctor Muñoz y Trey Nyoni para administrar los minutos finales.

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Douvikas tuvo otra oportunidad al 75 desde el área pequeña, pero no consiguió dirigir su remate hacia la portería. Diao también buscó el descuento al 85 con un disparo desde la frontal que pasó cerca de la escuadra. Liverpool resistió ese tramo y estuvo cerca del tercer gol en el minuto 90, cuando Ryan Gravenberch sacó un disparo desde fuera del área que golpeó el travesaño. El silbatazo final confirmó el 2-0 para los Reds.

El resultado permitió al equipo de Iraola terminar con triunfo su último ensayo antes de entrar en competencia oficial. Liverpool había anunciado una alineación con Alisson, Kerkez, Van Dijk, Jacquet, Frimpong, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo, Ngumoha, Wirtz e Isak. La victoria dejó como protagonistas a Gakpo, con un gol y una asistencia, y a Jacquet, quien marcó antes de ceder su lugar a Araujo. El siguiente compromiso de los Reds será ante Newcastle en el comienzo de la Premier League.

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