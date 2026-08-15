El susto de Jaxson Dart que marcó el debut de pretemporada de Giants

El quarterback tuvo que pasar por el protocolo de conmoción tras sufrir un fuerte golpe, pero pudo volver al partido

Jaxson Dart sufre fuerte golpe | IMAGN IMAGES via Reuters

La pretemporada de los New York Giants comenzó con una escena que colocó nuevamente la atención sobre la protección de Jaxson Dart. El quarterback recibió un golpe durante el primer cuarto del partido frente a los Minnesota Vikings, tuvo que ingresar a la carpa médica para ser evaluado por una posible conmoción cerebral y minutos después recibió autorización para regresar al terreno de juego.

El episodio ocurrió en la última jugada del primer cuarto de la derrota de Nueva York por 13-10 en el MetLife Stadium. Dart permaneció dentro de la bolsa mientras esperaba el desarrollo de la jugada, pero la protección ofensiva no logró contener la presión de Minnesota.

El safety Jay Ward llegó desde uno de los costados tras superar el bloqueo del corredor Tyrone Tracy Jr. y golpeó al quarterback antes de que pudiera reaccionar. Dart cayó al césped y posteriormente fue llevado a la zona de revisión médica, donde fue sometido a una evaluación por posible conmoción cerebral.

De acuerdo con información de ESPN, el jugador superó el protocolo inicial y pudo regresar en el segundo cuarto. La decisión permitió que completara la serie ofensiva que había iniciado antes de abandonar momentáneamente el partido.

Jaxson Dart is in the medical tent after taking this huge hit pic.twitter.com/TPJPS6Aedj — SNY Giants (@SNYGiants) August 15, 2026

Su regreso terminó con la jugada ofensiva más importante de los Giants durante su participación. Dart salió de la bolsa, se desplazó hacia su izquierda y lanzó mientras estaba en movimiento para encontrar a Malachi Fields dentro de la zona de anotación. El receptor novato completó la recepción para un touchdown de 15 yardas.

La acción mostró una de las características que acompañaron al quarterback durante su primer año en la NFL: su capacidad para extender jugadas y generar opciones fuera de la estructura inicial de la ofensiva. Sin embargo, el golpe recibido antes de abandonar el campo volvió a colocar sobre la mesa uno de los temas que Nueva York deberá administrar durante la temporada.

Dart tuvo diferentes revisiones relacionadas con golpes en la cabeza durante su campaña de novato. En un tramo de 10 partidos ingresó en cinco ocasiones a la carpa azul para ser evaluado, una situación que llevó a los Giants a prestar atención a la cantidad de contactos que recibe su quarterback.

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La preocupación no se limita a sus intentos por correr con el balón. El golpe contra Minnesota ocurrió dentro de la bolsa, después de una falla en la protección. Ward encontró el espacio para llegar sin oposición directa y consiguió la segunda captura que sufrió Dart durante el encuentro.

Tras el partido, el entrenador de los Giants, John Harbaugh, fue cuestionado sobre su reacción cuando vio a Dart dirigirse hacia la carpa médica. “En ese momento pensé que necesitamos bloquear mejor”, respondió el entrenador ante los medios.

El quarterback terminó su participación después de 14 jugadas ofensivas. Completó tres de cuatro pases para 26 yardas, además del envío de touchdown a Fields. Los Giants limitaron su actividad después de esas series y continuaron el encuentro con el resto de sus quarterbacks.

Fields, por su parte, aprovechó la oportunidad en su primer partido de pretemporada. El receptor seleccionado en la tercera ronda del Draft consiguió elevarse dentro de la zona de anotación para quedarse con el pase de Dart y completar la única anotación aérea del quarterback durante la jornada.

Para Nueva York, el resultado del partido quedó en segundo plano frente al estado físico de su titular. Dart pudo regresar después de la revisión y no presentó impedimentos para continuar, pero el golpe dejó otro antecedente relacionado con un jugador que durante su primera temporada tuvo que ser evaluado en distintas ocasiones.

La segunda campaña del quarterback coloca a los Giants ante un objetivo que va más allá de su producción ofensiva. Nueva York deberá encontrar la manera de mantener las jugadas que Dart puede generar con sus piernas y sus movimientos fuera de la bolsa sin aumentar la cantidad de contactos que recibe durante cada encuentro.

Con la temporada todavía en etapa de preparación, la protección del quarterback aparece como uno de los puntos que los Giants deberán corregir antes del inicio del calendario oficial. El primer aviso llegó frente a Minnesota y, aunque Dart pudo regresar al campo, Nueva York volvió a encontrarse con un tema que ya había acompañado al jugador durante su año de novato.

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