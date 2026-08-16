Pumas vs Querétaro en vivo el partido de la jornada 4 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Ambos equipos buscan su tercera victoria del torneo. Sigue todos los detalles, alineaciones confirmadas, estadísticas, goles y resultado al momento
Alineaciones Pumas vs Querétaro, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Pumas: Keylor Navas; Ricardo Leone, Nathan Silva, Rubén Duarte; Rodrigo López, Víctor Arteaga, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite; Uriel Antuna, Juninho; Robert Morales.
Querétaro: Guillermo Allison; Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte; Santiago Homenchenko, Carlo García; Paulo Victor, Alex Alcalá, Enzo Giménez y Ali Ávila.
¿A qué hora juega Pumas vs Querétaro y dónde ver hoy 16 de agosto la jornada 4 de la Liga MX 2026?
Pumas y Querétaro se enfrentarán este domingo 16 de agosto a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en duelo correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido tendrá como escenario el Estadio Olímpico Universitario y podrá seguirse en vivo a través de ViX. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.
Antecedentes Pumas vs Querétaro, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los resultados más recientes entre Pumas y Querétaro reflejan una leve superioridad de los universitarios. En los últimos cinco enfrentamientos, el conjunto auriazul consiguió dos triunfos, los Gallos sumaron una victoria y los dos compromisos restantes terminaron en empate. El antecedente más cercano fue en enero de 2026, cuando ambos equipos igualaron 1-1.
11 de enero de 2026 | Liga MX: Pumas 1-1 Querétaro
25 de julio de 2025 | Liga MX: Querétaro 0-2 Pumas
19 de enero de 2025 | Liga MX: Querétaro 3-2 Pumas
5 de noviembre de 2024 | Liga MX: Pumas 2-0 Querétaro
26 de abril de 2024 | Liga MX: Querétaro 1-1 Pumas
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con los momios de Caliente MX, Pumas parte como favorito para llevarse la victoria ante Querétaro en la jornada 4 del Apertura 2026. El triunfo de los universitarios presenta una cuota de -122, mientras que el empate se encuentra en +280 y una victoria de los Gallos paga +310, por lo que las líneas colocan al conjunto de la UNAM con mayor probabilidad de quedarse con los tres puntos.