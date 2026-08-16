Pumas vs Querétaro en vivo el partido de la jornada 4 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes Pumas vs Querétaro, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los resultados más recientes entre Pumas y Querétaro reflejan una leve superioridad de los universitarios. En los últimos cinco enfrentamientos, el conjunto auriazul consiguió dos triunfos, los Gallos sumaron una victoria y los dos compromisos restantes terminaron en empate. El antecedente más cercano fue en enero de 2026, cuando ambos equipos igualaron 1-1.

11 de enero de 2026 | Liga MX: Pumas 1-1 Querétaro

25 de julio de 2025 | Liga MX: Querétaro 0-2 Pumas

19 de enero de 2025 | Liga MX: Querétaro 3-2 Pumas

5 de noviembre de 2024 | Liga MX: Pumas 2-0 Querétaro

26 de abril de 2024 | Liga MX: Querétaro 1-1 Pumas