Johan Vásquez comanda al Genoa en la goleada copera ante Ascoli

El mexicano fue titular, capitán y jugó los 90 minutos en el triunfo 4-1 del Grifone sobre Ascoli en la Coppa Italia

Genoa inició la temporada con victoria | Gabriele Siri / LiveMedia / DPPI via AFP

Johan Vásquez comenzó la temporada como titular y capitán del Genoa, que derrotó 4-1 al Ascoli en el Luigi Ferraris para avanzar a los dieciseisavos de final de la Coppa Italia. El defensa mexicano disputó los 90 minutos en el primer partido oficial del curso para el conjunto de Daniele De Rossi, que tuvo que remontar después de verse abajo durante la primera mitad.

Ascoli sorprendió al Grifone al minuto 24 con una acción de Silipo por el sector derecho. El atacante recortó hacia el centro y sacó un disparo de zurda que encontró un desvío en Otoa antes de superar a Justin Bijlow.

La respuesta local llegó en la recta final del primer tiempo, cuando los rossoblù aumentaron la presión y lograron darle la vuelta al marcador en apenas tres minutos. Marcandalli empató al 42 con un cabezazo tras un tiro de esquina de Mitaj y Baldanzi apareció al 45 para completar la remontada con una acción individual y un zurdazo que golpeó el poste antes de terminar dentro del arco.

El 2-1 cambió definitivamente el desarrollo del encuentro. Genoa regresó del descanso con mayor control, mantuvo al Ascoli lejos del área y comenzó a aprovechar los espacios que dejó el cuadro visitante al intentar adelantar líneas.

𝐅𝐓 | Genoa 4️⃣-1️⃣ Ascoli



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La diferencia aumentó al minuto 60 después de una recuperación de Frendrup en campo rival. El mediocampista encontró a Colombo con espacio y el delantero no falló para colocar el 3-1, un gol que terminó con cualquier intento de reacción del Ascoli y dejó el partido completamente en manos del conjunto genovés.

El cuarto llegó al 79, ya con un Ascoli superado y con el Genoa administrando la ventaja. Wiafe atacó el espacio y mandó el balón al área para Havel, quien controló antes de definir ante Vitale y establecer el 4-1 definitivo en una noche que terminó siendo cómoda para los locales después del susto inicial.

Dentro de ese dominio, Vásquez tuvo una actuación discreta y sin mayores sobresaltos. El mexicano registró una intercepción, dos despejes y seis recuperaciones, además de completar todo el encuentro con el gafete de capitán en el inicio oficial de una temporada en la que vuelve a ocupar un papel importante dentro del equipo.

Con la clasificación en la Coppa Italia asegurada, el Grifone ahora cambia el enfoque hacia el comienzo de la Serie A. Genoa recibirá al Napoli el próximo sábado 22 de agosto en la primera jornada del campeonato italiano, mientras que en los dieciseisavos de Copa tendrá como siguiente rival al Südtirol.

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