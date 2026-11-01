Eagles vs Commanders en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 8, al momento

Eagles y Commanders se enfrentan en la semana 8 de la NFL 2026. Philadelphia busca frenar su racha de derrotas y Washington quiere tomar revancha ante su rival divisional en casa

Partidos en vivo: Eagles vs Commanders | Claro Sports

Los Philadelphia Eagles y los Washington Commanders se enfrentan este domingo 1 de noviembre en el Northwest Stadium, en un duelo correspondiente a la semana 8 de la temporada 2026 de la NFL. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar una victoria para mantenerse en la pelea dentro de la Conferencia Nacional. Philadelphia registra una marca de 2-5 y acumula cinco derrotas consecutivas, la más reciente por 38-21 ante los Dallas Cowboys. Por su parte, Washington tiene récord de 1-4-1 y regresa de su semana de descanso después de caer 23-17 frente a los San Francisco 49ers.

El encuentro también representa una oportunidad de revancha para los Commanders, quienes perdieron 24-22 frente a los Eagles en la primera semana de la temporada. Philadelphia tendrá nuevamente a Tanner McKee como quarterback titular ante la ausencia de Jalen Hurts, mientras que Washington buscará aprovechar la movilidad y capacidad de pase de Jayden Daniels. Otro de los factores será la participación de Saquon Barkley, quien ha presentado molestias físicas. Los Eagles buscarán completar la barrida de la serie divisional, mientras que los Commanders intentarán conseguir su segunda victoria de la campaña frente a su afición. SIGUE EL PARTIDO EN DIRECTO