Todos los campeones de la Fórmula 1, año por año: Lista completa de pilotos
El piloto de Mercedes conquistó su primera corona en el Autódromo Hermanos Rodríguez y superó una marca que pertenecía a Sebastian Vettel desde 2010
La Fórmula 1 vivió una temporada 2026 que ya forma parte de su historia. Andrea Kimi Antonelli conquistó su primer campeonato mundial en el Gran Premio de México, después de terminar tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez y asegurar matemáticamente la corona con cuatro carreras todavía por disputarse. El italiano de Mercedes llegó a la cita mexicana con 365 puntos y una ventaja que le permitió resolver el campeonato frente a George Russell y Lewis Hamilton.
Antonelli no solo consiguió el primer título de su trayectoria en la máxima categoría, sino que se convirtió en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1, con 20 años y 68 días. De esta manera, superó la marca que Sebastian Vettel había establecido en 2010, cuando conquistó su primera corona con 23 años y 134 días. El italiano también se convirtió en el primer campeón mundial nacido en el siglo XXI.
MÁS INFORMACIÓN: GP de Brasil 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?
Todos los pilotos campeones en la historia de la Fórmula 1
Kimi Antonelli acaba de escribir su nombre en la historia de la Fórmula 1 al convertirse en campeón mundial en México. El piloto de Mercedes consiguió la corona en apenas su segunda temporada como titular en la máxima categoría y puso fin a una espera de 73 años para Italia, cuyo último campeón había sido Alberto Ascari en 1953.
El italiano se suma así a la lista de campeones que han conquistado el título desde la creación del Campeonato Mundial de Pilotos en 1950. Su coronación también modifica el registro de los pilotos más jóvenes en conseguir la corona, al desplazar a Sebastian Vettel del primer lugar después de casi 16 años.
MÁS INFORMACIÓN: Checo Pérez entra al club de los 300 Grandes Premios
Lando Norris, campeón mundial en 2025 con McLaren, dejó de ser el monarca vigente después de una temporada en la que Antonelli tomó el control del campeonato. El británico había conseguido su primera corona en Abu Dhabi, mientras que el italiano ahora encabeza la nueva generación de campeones de la Fórmula 1.
Año | Piloto | País | Escudería
- 2026 | Kimi Antonelli | Italia | Mercedes
- 2025 | Lando Norris | Reino Unido | McLaren
- 2024 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull
- 2023 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull
- 2022 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull
- 2021 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull
- 2020 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes
- 2019 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes
- 2018 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes
- 2017 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes
- 2016 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes
- 2015 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes
- 2014 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes
- 2013 | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull Renault
- 2012 | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull Renault
- 2011 | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull Renault
- 2010 | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull Renault
- 2009 | Jenson Button | Reino Unido | Brawn GP
- 2008 | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren
- 2007 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari
- 2006 | Fernando Alonso | España | Renault
- 2005 | Fernando Alonso | España | Renault
- 2004 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari
- 2003 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari
- 2002 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari
- 2001 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari
- 2000 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari
- 1999 | Mika Hakkinen | Finlandia | Ferrari
- 1998 | Mika Hakkinen | Finlandia | McLaren Mercedes
- 1997 | Jacques Villeneuve | Canadá | Williams Renault
- 1996 | Damon Hill | Reino Unido | Williams Renault
- 1995 | Michael Schumacher | Alemania | Benetton Renault
- 1994 | Michale Schumacher | Alemania | Benetton Ford
- 1993 | Alain Prost | Francia | Williams Renault
- 1992 | Nigel Mansell | Reino Unido | Williams Renault
- 1991 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren Honda
- 1990 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren Honda
- 1989 | Alain Prost | Francia | McLaren Honda
- 1988 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren Honda
- 1987 | Nelson Piquet | Brasil | Williams Honda
- 1986 | Alain Prost | Francia | Williams Honda
- 1985 | Alain Prost | Francia | McLaren Porsche
- 1984 | Niki Lauda | Austria | McLaren Porsche
- 1983 | Nelson Piquet | Brasil | Ferrari
- 1982 | Keke Rosberg | Finlandia | Ferrari
- 1981 | Nelson Piquet | Brasil | Williams Ford
- 1980 | Alan Jones | Australia | Williams Ford
- 1979 | Jody Scheckter | Sudáfrica | Ferrari
- 1978 | Mario Andretti | Estados Unidos | Lotus Ford
- 1977 | Niki Lauda | Austria | Ferrari
- 1976 | James Hunt | Reino Unido | Ferrari
- 1975 | Niki Lauda | Austria | Ferrari
- 1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil | McLaren Ford
- 1973 | Jackie Stewart | Reino Unido | Lotus Ford
- 1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil | Lotus Ford
- 1971 | Jackie Stewart | Reino Unido | Tyrrell Ford
- 1970 | Jochen Rindt | Austria | Lotus Ford
- 1969 | Jackie Stewart | Reino Unido | Matra Ford
- 1968 | Graham Hill | Reino Unido | Lotus Ford
- 1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda | Brabham Repco
- 1966 | Jack Brabham | Australia | Brabham Repco
- 1965 | Jim Clark | Reino Unido | Lotus Climax
- 1964 | John Surtees | Reino Unido | Ferrari
- 1963 | Jim Clark | Reino Unido | Lotus Climax
- 1962 | Graham Hill | Reino Unido | BRM
- 1961 | Phil Hill | Estados Unidos | Ferrari
- 1960 | Jack Brabham | Australia | Cooper Climax
- 1959 | Jack Brabham | Australia | Cooper Climax
- 1958 | Mike Hawthorn | Reino Unido | Vanwall
- 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Maserati
- 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Lancia/Ferrari
- 1955 | Juan Manuel | Argentina | Mercedes
- 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Mercedes/Maserati
- 1953 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari
- 1952 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari
- 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Alfa Romeo
- 1950 | Nino Farina | Italia | Alfa Romeo