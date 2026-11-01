Todos los campeones de la Fórmula 1, año por año: Lista completa de pilotos

El piloto de Mercedes conquistó su primera corona en el Autódromo Hermanos Rodríguez y superó una marca que pertenecía a Sebastian Vettel desde 2010

Kimi Antonelli entra en la historia: campeón de F1 a los 20 años. Reuters

La Fórmula 1 vivió una temporada 2026 que ya forma parte de su historia. Andrea Kimi Antonelli conquistó su primer campeonato mundial en el Gran Premio de México, después de terminar tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez y asegurar matemáticamente la corona con cuatro carreras todavía por disputarse. El italiano de Mercedes llegó a la cita mexicana con 365 puntos y una ventaja que le permitió resolver el campeonato frente a George Russell y Lewis Hamilton.

Antonelli no solo consiguió el primer título de su trayectoria en la máxima categoría, sino que se convirtió en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1, con 20 años y 68 días. De esta manera, superó la marca que Sebastian Vettel había establecido en 2010, cuando conquistó su primera corona con 23 años y 134 días. El italiano también se convirtió en el primer campeón mundial nacido en el siglo XXI.

Todos los pilotos campeones en la historia de la Fórmula 1

Kimi Antonelli acaba de escribir su nombre en la historia de la Fórmula 1 al convertirse en campeón mundial en México. El piloto de Mercedes consiguió la corona en apenas su segunda temporada como titular en la máxima categoría y puso fin a una espera de 73 años para Italia, cuyo último campeón había sido Alberto Ascari en 1953.

El italiano se suma así a la lista de campeones que han conquistado el título desde la creación del Campeonato Mundial de Pilotos en 1950. Su coronación también modifica el registro de los pilotos más jóvenes en conseguir la corona, al desplazar a Sebastian Vettel del primer lugar después de casi 16 años.

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Lando Norris, campeón mundial en 2025 con McLaren, dejó de ser el monarca vigente después de una temporada en la que Antonelli tomó el control del campeonato. El británico había conseguido su primera corona en Abu Dhabi, mientras que el italiano ahora encabeza la nueva generación de campeones de la Fórmula 1.

Año | Piloto | País | Escudería

2026 | Kimi Antonelli | Italia | Mercedes

2025 | Lando Norris | Reino Unido | McLaren

2024 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull

2023 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull

2022 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull

2021 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull

2020 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes

2019 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes

2018 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes

2017 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes

2016 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes

2015 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes

2014 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes

2013 | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull Renault

2012 | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull Renault

2011 | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull Renault

2010 | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull Renault

2009 | Jenson Button | Reino Unido | Brawn GP

2008 | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren

2007 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari

2006 | Fernando Alonso | España | Renault

2005 | Fernando Alonso | España | Renault

2004 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari

2003 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari

2002 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari

2001 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari

2000 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari

1999 | Mika Hakkinen | Finlandia | Ferrari

1998 | Mika Hakkinen | Finlandia | McLaren Mercedes

1997 | Jacques Villeneuve | Canadá | Williams Renault

1996 | Damon Hill | Reino Unido | Williams Renault

1995 | Michael Schumacher | Alemania | Benetton Renault

1994 | Michale Schumacher | Alemania | Benetton Ford

1993 | Alain Prost | Francia | Williams Renault

1992 | Nigel Mansell | Reino Unido | Williams Renault

1991 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren Honda

1990 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren Honda

1989 | Alain Prost | Francia | McLaren Honda

1988 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren Honda

1987 | Nelson Piquet | Brasil | Williams Honda

1986 | Alain Prost | Francia | Williams Honda

1985 | Alain Prost | Francia | McLaren Porsche

1984 | Niki Lauda | Austria | McLaren Porsche

1983 | Nelson Piquet | Brasil | Ferrari

1982 | Keke Rosberg | Finlandia | Ferrari

1981 | Nelson Piquet | Brasil | Williams Ford

1980 | Alan Jones | Australia | Williams Ford

1979 | Jody Scheckter | Sudáfrica | Ferrari

1978 | Mario Andretti | Estados Unidos | Lotus Ford

1977 | Niki Lauda | Austria | Ferrari

1976 | James Hunt | Reino Unido | Ferrari

1975 | Niki Lauda | Austria | Ferrari

1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil | McLaren Ford

1973 | Jackie Stewart | Reino Unido | Lotus Ford

1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil | Lotus Ford

1971 | Jackie Stewart | Reino Unido | Tyrrell Ford

1970 | Jochen Rindt | Austria | Lotus Ford

1969 | Jackie Stewart | Reino Unido | Matra Ford

1968 | Graham Hill | Reino Unido | Lotus Ford

1967 | Denny Hulme | Nueva Zelanda | Brabham Repco

1966 | Jack Brabham | Australia | Brabham Repco

1965 | Jim Clark | Reino Unido | Lotus Climax

1964 | John Surtees | Reino Unido | Ferrari

1963 | Jim Clark | Reino Unido | Lotus Climax

1962 | Graham Hill | Reino Unido | BRM

1961 | Phil Hill | Estados Unidos | Ferrari

1960 | Jack Brabham | Australia | Cooper Climax

1959 | Jack Brabham | Australia | Cooper Climax

1958 | Mike Hawthorn | Reino Unido | Vanwall

1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Maserati

1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Lancia/Ferrari

1955 | Juan Manuel | Argentina | Mercedes

1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Mercedes/Maserati

1953 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari

1952 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari

1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Alfa Romeo

1950 | Nino Farina | Italia | Alfa Romeo

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