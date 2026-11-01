¡Susto para Cadillac! Bottas se estrella en el GP de México y queda fuera de la carrera

El accidente obligó a detener la carrera en la vuelta 46, mientras Bottas fue trasladado al Centro Médico para ser sometido a evaluaciones por precaución

Bottas vive un momento de angustia en México. Foto print X: @F1

El Gran Premio de México terminó de forma abrupta para Valtteri Bottas. El piloto de Cadillac perdió el control de su monoplaza durante la vuelta 45, después de una falla en la suspensión delantera izquierda, y terminó impactando contra las barreras de la curva 1 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El accidente dejó fuera de competencia al piloto finlandés y obligó a los oficiales a intervenir en la zona para retirar el monoplaza y reparar las barreras. Bottas salió del Cadillac por sus propios medios y posteriormente fue trasladado al Centro Médico para una revisión, mientras la carrera entraba en una pausa que modificó el desarrollo de la parte final del Gran Premio.

Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥



He is out of the car and ok#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

MÁS INFORMACIÓN: Kimi Antonelli se convierte en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1

¿Qué pasó con Valtteri Bottas en el GP de México?

Bottas se encontraba en el último lugar cuando perdió el control de su Cadillac. La suspensión de su monoplaza presentó una falla y la rueda izquierda se torció, lo que provocó que el auto abandonara la pista y terminara contra la barrera de contención.

El accidente ocurrió durante la vuelta 45, cuando la falla en la suspensión delantera izquierda provocó que el Cadillac terminara contra las barreras de la curva 1, mientras Bottas permaneció dentro del monoplaza hasta que llegaron los servicios médicos.

Después del choque, los oficiales comenzaron las labores para retirar el Cadillac y reparar la zona afectada. La bandera roja se mostró en la vuelta 46, una vuelta después del accidente, para detener la competencia y permitir que los trabajadores de pista realizaran las labores de seguridad necesarias.

Los pilotos que permanecían en competencia tuvieron que regresar a los pits mientras se retiraba el monoplaza y se reparaban las barreras antes de reanudar el Gran Premio.

MÁS INFORMACIÓN: Checo Pérez entra al club de los 300 Grandes Premios

¿Cómo se encuentra Valtteri Bottas después del accidente?

Bottas salió del Cadillac por sus propios medios y posteriormente fue trasladado al Centro Médico para ser sometido a evaluaciones por precaución. El equipo informó que el piloto respondió a través de la radio después del incidente.

“Salió del coche por su propio pie y respondió a través de la radio”, informó el equipo de Cadillac sobre la situación del piloto.

Following a precautionary medical assessment, Valtteri Bottas has been released and is okay.



He has been excused from all post-race media duties, including the TV pen and written media pen.



The team will investigate the on track incident fully.#MexicoGP — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 1, 2026

Bottas suma otro abandono con Cadillac

El accidente también representó el noveno abandono de Bottas en la temporada 2026. El piloto finlandés no había conseguido sumar puntos antes del Gran Premio de México y su salida volvió a dejarlo fuera de la pelea por las posiciones de puntuación.

Bottas comparte equipo en Cadillac con Sergio Pérez, quien también se vio afectado por una detención lenta en pits durante el Gran Premio de México. Al momento de la interrupción, el mexicano ocupaba la posición 19.

La carrera se detuvo cuando se encontraba en la vuelta 46 de las 71 programadas, después del accidente ocurrido en la vuelta anterior. La pausa también modificó las estrategias de los pilotos que continuaban en competencia, quienes tuvieron que regresar a los boxes antes de la reanudación.

El accidente de Bottas se convirtió en uno de los momentos relevantes del Gran Premio de México 2026, tanto por el abandono del piloto de Cadillac como por el impacto que tuvo en el desarrollo de la carrera durante su tramo final.