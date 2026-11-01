Verstappen conquista el GP de México 2026; Kimi Antonelli hace historia y Checo Pérez supera la tormenta de abandonos

El neerlandés se impone en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras Antonelli asegura el campeonato mundial

Verstappen, Antonelli y Checo triunfaron en México. | Claro Sports.

El Gran Premio de México 2026 reunió tres historias en el Autódromo Hermanos Rodríguez: la victoria de Max Verstappen con Red Bull, la coronación de Andrea Kimi Antonelli como campeón mundial de Fórmula 1 y una carrera que superó los múltiples abandonos para Sergio ‘Checo’ Pérez, quien disputó su Gran Premio número 300 ante la afición mexicana, ahora como piloto de Cadillac.

Verstappen encontró el camino hacia la victoria después de una carrera marcada por las sanciones, las estrategias en pits y dos neutralizaciones que modificaron la competencia. El neerlandés tuvo que superar la presión de Ferrari (en específico de Lewis Hamilton) y defender su posición tras una bandera roja provocada por el accidente de Valtteri Bottas, además de un Safety Car durante las últimas vueltas.

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Para Antonelli, la carrera tuvo un significado distinto. El piloto italiano de Mercedes llegó a México con la posibilidad de asegurar matemáticamente su primer campeonato mundial, objetivo que mantuvo a su alcance durante las 71 vueltas. A sus 20 años, el resultado lo convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, por delante de la marca que Sebastian Vettel estableció en 2010.

Max Verstappen aprovecha las sanciones y conquista el Gran Premio de México 2026

La carrera comenzó con Lewis Hamilton desde la pole position, pero Charles Leclerc protagonizó una salida que alteró las primeras posiciones. El monegasco consiguió colocarse al frente, aunque su maniobra en la curva 4 provocó una investigación de los comisarios. En la vuelta 13 recibió una penalización de cinco segundos por obtener ventaja fuera de la pista y no devolver la posición.

Leclerc mantuvo el liderato durante buena parte del primer tercio de la carrera y llegó a establecer una diferencia superior a los cinco segundos respecto a Verstappen. Sin embargo, la primera ronda de paradas cambió el panorama, pues el neerlandés consiguió regresar a la pista por delante del Ferrari en la vuelta 27, mientras otros pilotos prolongaron su primer relevo.

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El momento que modificó la competencia llegó en la vuelta 45, cuando Valtteri Bottas sufrió una falla en la suspensión de su Cadillac y terminó contra las barreras en la frenada de la curva 1. La dirección de carrera desplegó primero el Safety Car y posteriormente la bandera roja para retirar el monoplaza y reparar las protecciones del circuito.

La competencia se reanudó desde la parrilla en la vuelta 47, con Verstappen al frente. Hamilton aprovechó la salida para colocarse segundo y Antonelli superó a Leclerc en la curva 1 una vuelta después. El piloto de Red Bull también quedó bajo investigación por su posición durante la relargada, pero los comisarios determinaron que no correspondía una sanción.

Kimi Antonelli conquista el campeonato mundial de Fórmula 1 en México

Mientras Verstappen defendía la primera posición, Andrea Kimi Antonelli mantenía el resultado que necesitaba para asegurar el título mundial. El italiano había llegado a liderar la competencia durante la primera ronda de paradas y, tras su detención en boxes, recuperó terreno hasta situarse entre los tres primeros.

Su adelantamiento sobre Charles Leclerc en la vuelta 48 fue uno de los movimientos de la segunda mitad de la carrera. Antonelli aprovechó la frenada de la curva 1 para superar al piloto de Ferrari, en una maniobra en la que ambos evitaron el contacto. Su posición lo mantenía en condiciones de conseguir el campeonato sin depender de una victoria.

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Checo Pérez sobrevive con Cadillac en su Gran Premio número 300

Sergio ‘Checo’ Pérez arrancó desde la posición 20 y recuperó seis lugares durante las primeras tres vueltas, lo que le permitió instalarse en el puesto 14. El mexicano llegó a ocupar la decimotercera posición, pero una parada fallida de Cadillac (sus mecánicos tardaron mucho en cambiarle el neumático delantero izquierdo) en la vuelta 32 lo hizo caer hasta el lugar 19.

La situación se complicó cuando los comisarios le impusieron una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pitlane. Tras la bandera roja, Pérez aprovechó la relargada para recuperar cinco posiciones y avanzar al lugar 14, aunque Isack Hadjar consiguió superarlo posteriormente, por lo que el tapatío descendió al decimoquinto puesto en la vuelta 55.

Luego de 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el público mexicano fue testigo del triunfo de Max Verstappen, su sexta victoria en el inmueble de la Magdalena Mixiuhca, el segundo lugar para un siete veces campeón como Lewis Hamilton, el primer campeonato del mundo de Andrea Kimi Antonelli y un gran regreso de su piloto, Sergio ‘Checo’ Pérez quien vivió, como nadie, su carrera 300 en su trayectoria. Sin duda, una vez más, el Gran Premio de México hizo historia.

Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥 He is out of the car and ok #F1 #MexicoGP https://t.co/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Resultados oficiales del Gran Premio de México 2026

Pos. Piloto Escudería Tiempo / diferencia Puntos 1 Max Verstappen Red Bull 2:20:28.772 25 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.799 s 18 3 Kimi Antonelli Mercedes +4.006 s 15 4 Charles Leclerc Ferrari +10.707 s 12 5 Lando Norris McLaren +11.778 s 10 6 George Russell Mercedes +12.263 s 8 7 Oscar Piastri McLaren +19.475 s 6 8 Franco Colapinto Alpine +20.204 s 4 9 Liam Lawson Racing Bulls +20.899 s 2 10 Pierre Gasly Alpine +21.483 s 1 11 Gabriel Bortoleto Audi +22.041 s 0 12 Isack Hadjar Red Bull +22.503 s 0 13 Ryo Hirakawa Haas +25.373 s 0 14 Alexander Albon Williams +27.562 s 0 15 Carlos Sainz Williams +28.638 s 0 16 Nico Hülkenberg Audi +29.977 s 0 17 Sergio ‘Checo’ Pérez Cadillac +30.695 s 0 DNF Arvid Lindblad Racing Bulls Abandono 0 DNF Oliver Bearman Haas Abandono 0 DNF Valtteri Bottas Cadillac Abandono 0 DNF Fernando Alonso Aston Martin Abandono 0 DNF Lance Stroll Aston Martin Abandono 0

GP de México: ¿Qué piloto ganó la carrera de la Fórmula 1 y con cuál escudería?

Max Verstappen conquistó el Gran Premio de México 2026 con Red Bull Racing, después de completar las 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El neerlandés consiguió su sexta victoria en territorio mexicano, en una competencia que tuvo como protagonistas las estrategias, las sanciones y dos intervenciones del Safety Car, además de una bandera roja que interrumpió la actividad durante la segunda mitad de la carrera.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el GP de México 2026?

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la posición 17 del Gran Premio de México 2026, después de una carrera marcada por los problemas de Cadillac y una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pitlane. El mexicano no consiguió sumar puntos en su participación número 300 dentro de la Fórmula 1, pese a que protagonizó una recuperación durante las primeras vueltas.

El tapatío arrancó desde el vigésimo lugar y avanzó hasta la posición 14 en apenas tres vueltas, pero un error de su equipo durante la primera parada en boxes lo hizo caer hasta el puesto 19. Posteriormente, la bandera roja provocada por el accidente de su compañero Valtteri Bottas le permitió recuperar terreno y colocarse nuevamente en el lugar 14, aunque no consiguió mantenerse en esa posición.

Fórmula 1 2026: ¿Cuándo y dónde es la siguiente carrera?

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Brasil, que se disputará del 6 al 8 de noviembre de 2026 en el circuito de Interlagos. La competencia corresponde a la vigésima fecha del Campeonato Mundial y llegará una semana después del Gran Premio de México, donde Andrea Kimi Antonelli aseguró el título de pilotos.

¿Dónde ver en vivo a Checo Pérez en la Fórmula 1 2026? Canales de TV y streaming

Los aficionados mexicanos podrán seguir las próximas carreras de Checo Pérez en la Fórmula 1 2026 a través de Sky Sports, señal disponible en los sistemas de televisión de paga Sky e Izzi. La cobertura contempla las sesiones de prácticas libres, clasificación y carreras, incluido el Gran Premio de Sao Paulo. Otra alternativa es F1 TV Pro y Premium, plataformas de streaming que ofrecen las competencias en directo, cámaras a bordo, comunicaciones de los equipos y estadísticas de carrera.