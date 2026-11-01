Cruz Azul vs León en vivo el partido de la jornada 15 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Cruz Azul y León se enfrentan este domingo 1 de noviembre en uno de los partidos que cerrarán la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina llega al compromiso con 26 puntos y una racha de tres victorias consecutivas, la más reciente por 3-1 frente a Querétaro, resultado que le permite mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. Los dirigidos por Joel Huiqui buscarán aprovechar su condición de locales en el Estadio Azteca para sumar otras tres unidades y acercarse a la cima del campeonato.

Por su parte, León afronta el encuentro con 22 unidades y la necesidad de mantenerse en los puestos que otorgan acceso a la Liguilla. El equipo dirigido por Javier Gandolfi viene de empatar 1-1 ante Toluca, después de vencer 2-0 a Tigres como visitante. La Fiera intentará recuperar terreno en la clasificación frente a un Cruz Azul que acumula cinco partidos sin derrota, en un duelo que tendrá consecuencias para ambos clubes de cara a las últimas dos fechas de la fase regular.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs León y dónde ver hoy 1 de noviembre la jornada 15 de la Liga MX 2026?

El partido Cruz Azul vs León se disputará este domingo 1 de noviembre de 2026, a las 19:10 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible gratis por Canal 5, además de TUDN en televisión de paga y ViX por streaming.

Alineaciones Cruz Azul vs León, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Joel Huiqui y Javier Gandolfi preparan sus alineaciones para el encuentro de la jornada 15. A falta de confirmación oficial de los dos clubes, estas son las formaciones que se perfilan para el compromiso, con Nicolás Ibáñez y Christian Ebere entre las opciones ofensivas de La Máquina, mientras Ismael Díaz y Alfonso Alvarado aparecen entre las alternativas de León.

Cruz Azul (alineación probable): Andrés Gudiño; Rogelio González, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos, Amaury García, Érik Lira, Agustín Palavecino, Andrés Montaño, Christian Ebere y Nicolás Ibáñez. DT: Joel Huiqui.

León (alineación probable): Óscar García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas, Daniel Arcila, Edgar Guerra, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Ismael Díaz y Alfonso Alvarado. DT: Javier Gandolfi.

Antecedentes Cruz Azul vs León, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Cruz Azul mantiene un historial reciente favorable ante León, aunque la Fiera ganó el enfrentamiento más cercano entre ambos clubes. En el Clausura 2026, los esmeraldas se impusieron 2-1 como locales, resultado que puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas contra La Máquina. Durante 2025, los cementeros consiguieron cuatro victorias ante el conjunto de Guanajuato, incluidas las dos correspondientes a los cuartos de final del Clausura.

Torneo Partido Resultado Clausura 2026 León vs Cruz Azul 2-1 Apertura 2025 Cruz Azul vs León 4-1 Clausura 2025, cuartos de vuelta Cruz Azul vs León 2-1 Clausura 2025, cuartos de ida León vs Cruz Azul 2-3 Clausura 2025, jornada 16 Cruz Azul vs León 2-1

En sus cinco enfrentamientos más recientes, Cruz Azul suma cuatro victorias y León una, con un balance de 12 goles a favor de los celestes y siete de los esmeraldas.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Cruz Azul parte como favorito para quedarse con los tres puntos ante León, de acuerdo con los momios para el encuentro de la jornada 15. La Máquina cuenta con una cuota decimal de 1.76 por victoria, mientras el empate se encuentra en 4.00 y el triunfo de la Fiera en 4.10. Estas cifras corresponden al mercado de resultado final durante los 90 minutos y pueden modificarse antes del partido.

Resultado Momio decimal Momio americano Gana Cruz Azul 1.76 -132 Empate 4.00 +300 Gana León 4.10 +310

El pronóstico favorece a Cruz Azul por su condición de local, sus tres triunfos consecutivos y el balance de enfrentamientos recientes. Sin embargo, León ya consiguió vencer a los cementeros durante el Clausura 2026 y buscará repetir ese resultado para mejorar sus posibilidades de clasificación. En el mercado de goles, la opción de más de 2.5 anotaciones también aparece como una posibilidad, con una cuota de 1.65 en Caliente.mx al momento de la consulta.