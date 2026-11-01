Deportivo Cali vs Boyacá Chicó, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 17

El cuadro Azucarero busca la ventaja deportiva de los cuadrangulares y se mide ante un rival que se va a segunda división.

Deportivo Cali y Boyacá Chicó son polos opuestos.

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Boyacá Chicó y dónde ver en vivo hoy, 1 de noviembre de 2026?

Este juego en la jornada 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II será en el Estadio Deportivo Cali a partir de las 4:05 p.m. de este domingo. La transmisión estará en el canal básico y también en el de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Deportivo Cali vs Boyacá Chicó: así salen a la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Léyser Chaverra, José Moya, Fernando Álvarez, Juan Tello; Gustavo Cuéllar, Daniel Giraldo, Johan Martínez; Nicolás Benedetti, Carlos Bacca y Alexis Castillo.

Boyacá Chicó: David Agudelo; Cristian Mosquera, Daniel Polanco, Jhonier Alomía, Cristian Blanco; Juan Díaz, Jesús Cárdenas, Jacobo Pimentel; Estiven Sarria, Alejandro Maya y Santiago Mera.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II?

Hay una enorme diferencia entre la calidad de la plantillas y el favoritismo entero es para Deportivo Cali, que ya aseguró su presencia en los cuadrangulares semifinales. Además, Boyacá Chicó ya confirmó su descenso a la segunda división.

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