Muere Antonio Navarro Wolff: su familia confirma el fallecimiento del exgobernante y excomandante del M-19

La familia de Antonio Navarro Wolff confirmó su fallecimiento a través de un comunicado. Conozca quién fue y cómo será su despedida.

Murió Antonio Navarro Wolff | Campaña política.

Antonio Navarro Wolff, exconstituyente, exgobernador de Nariño y uno de los antiguos comandantes del Movimiento 19 de Abril (M-19), falleció este domingo, según confirmó su familia a través de un comunicado. La noticia generó conmoción en el ámbito político colombiano, teniendo en cuenta su trayectoria y el papel que desempeñó en algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del país.

“Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas y a todas y todos los colombianos que nuestro amado Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde de hoy”, señaló la familia en el documento con el que hizo oficial su muerte.

La familia de Antonio Navarro Wolff anunció cómo será su despedida

En el mismo comunicado, los familiares del exdirigente político explicaron que desean realizar su despedida en un espacio privado, por lo que solicitaron comprensión y respeto durante este difícil momento.

“Queremos disponer la despedida de Antonio en la intimidad de nuestra familia. Agradecemos todas las expresiones de afecto y solidaridad en este momento de profunda conmoción. El día de mañana anunciaremos el momento para acompañarlo en su último recorrido”, agregaron.

De esta manera, sus seres queridos agradecieron las muestras de cariño recibidas tras conocerse la noticia y anunciaron que posteriormente entregarán detalles sobre los actos para darle el último adiós.

Antonio Navarro Wolff, protagonista de la Constitución de 1991

La trayectoria de Antonio Navarro Wolff estuvo marcada por su participación en uno de los procesos políticos más importantes de Colombia. Después de hacer parte del M-19, firmó la paz y participó en el proceso que condujo a la promulgación de la Constitución Política de 1991.

En ese histórico momento compartió protagonismo con Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado, quienes también tuvieron un papel fundamental en la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la actual Carta Política del país.

¿Quién fue Antonio Navarro Wolff?

Nacido en Pasto, Nariño, el 9 de julio de 1948, Antonio Navarro Wolff fue ingeniero de profesión y desarrolló una extensa carrera en la vida pública colombiana. Se desempeñó como alcalde, gobernador de Nariño, representante a la Cámara y senador de la República.

Su recorrido político lo convirtió en una de las figuras reconocidas de la historia contemporánea del país, especialmente por su participación en el proceso de paz con el M-19 y su posterior papel en la construcción institucional de Colombia.

Con su fallecimiento, el país despide a un dirigente cuya trayectoria estuvo ligada a importantes transformaciones políticas y democráticas. Su familia entregará próximamente información sobre la despedida y los actos previstos para su último recorrido.

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