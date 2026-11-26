Federico Mociulsky, asistente técnico del uruguayo, estará sobre la raya el próximo sábado en El Campín ante el cuadro ‘Verdolaga’.

Pablo Repetto, DT de Santa Fe | Vizzor

Independiente Santa Fe ‘levantó cabeza‘. El ‘Primer Campeón’ recibió este miércoles a Once Caldas, en el marco de la segunda jornada de la Liga BetPlay 2026-II, tras un primer tiempo en el que no se hallaba en la cancha, la magia de Franco Fagúndez apareció para abrir el marcador en El Campín, un golazo de media distancia que despertó al local. En la parte complementaria Emmanuel Olivera y Hugo Rodallega le pusieron ‘la cereza al pastel’ para una noche con goleada inlcuida.

Con dicho 3-0 el cuadro ‘Cardenal’ ahora se ubica en la segunda casilla del grupo A de estas semifinales del Fútbol Profesional Colombiano. Atlético Nacional es primero con 4 puntos, además de contar con el invisible, Independiente Medellín es tercero con 3 puntos y en el fondo de la tabla está Once Caldas con solo 1 unidad.

Sin embargo no ‘todo es color de rosa’ en las arcas de Santa Fe, el director técnico Pablo Repetto recibió una tarjeta amarilla, por alegatos con Diego Ruiz, juez central del compromiso ante el ‘Blanco Blanco’, y no podrá dirigir desde la raya ante el cuadro ‘Verdolaga’. El timonel uruguayo quiso limpiar cartulinas ante Deportivo Pasto, pero en aquella goleada Ferney Ossa no se la quiso mostrar y llegó acumulado para estos cuadrangulares.

La otra preocupación para el estratega que supo ser subcampeón de Copa Libertadores en 2016, pasa por el lateral izquierdo, los 3 jugadores que tiene en dicha posición se encuentran lesionados y todo parece indicar que nuevamente le tocaría improvisar para el partidazo de este sábado 28 de noviembre en el Estadio El Campín.

Christian Mafla: “Está mejor, todavía tiene alguna molestia, el tema es que paró algunos días y no solo es que se le vaya la molestia, es que por la intensidad de estos partidos necesitamos que tenga una condición óptima para jugar, evaluaremos, no me quiero adelantar a nada, pero esperemos que esté lo más pronto, antes que termine estos cuadrangulares, no sabemos qué partido será” , dijo Repetto en rueda de prensa este miércoles, después de la victoria ante Once Caldas.

“Está mejor, todavía tiene alguna molestia, el tema es que paró algunos días y no solo es que se le vaya la molestia, es que por la intensidad de estos partidos necesitamos que tenga una condición óptima para jugar, evaluaremos, , dijo Repetto en rueda de prensa este miércoles, después de la victoria ante Once Caldas. Jeison Angulo: el club emitió un comunicado sobre la actualización del departamento médico y aseguró que el jugador “ avanza favorablemente en sus respectivos procesos de rehabilitación y continúan bajo protocolos de manejo y seguimiento específico de sus lesiones” . El Ex-Tolima no tiene minutos desde el 23 de septiembre en la derrota del ‘León’ en casa ante Deportivo Cali 0-1.

el club emitió un comunicado sobre la actualización del departamento médico y aseguró que el jugador “ . El Ex-Tolima no tiene minutos desde el 23 de septiembre en la derrota del ‘León’ en casa ante Deportivo Cali 0-1. Jhojan Zuñiga: el juvenil viene de superar una pubalgia, este miércoles ante Once Caldas estuvo en el banco de suplentes de Santa Fe, sin embargo el director técnico decidió que no tuviera minutos para que se mejore y esté 100% para próximos partidos.

Mateo Puerta: a pesar de no ser su perfil, ha sabido respaldar dicha posición en ciertas ocasiones, no obstante se lesionó también, está superando un desgarro muscular del recto femoral izquierdo y lo más probable es que no pueda jugar lo que resta de los cuadrangulares, si Santa Fe avanza a la final podría estar.

Dicho esto, Federico Mociulsky estará sobre la raya el próximo sábado en El Campín ante Atlético Nacional. En cuanto a la banda izquierda, no sería raro ver que nuevamente Luis Palacios ocupe la lateral derecha, el bogotano lo hizo muy bien ante Once Caldas, y que Helibelton Palacios sea el sacrificado para ir por el carril izquierdo.

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