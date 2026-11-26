Con un doblete de Rayane Bounida y los goles de Marcos Leonardo y Steven Berghuis, el conjunto neerlandés consiguió su tercera victoria en el torneo

Ajax se impone al Thun en la Conference League | Reuters

El Ajax se mantiene en la pelea por el liderato de la Conference League tras imponerse 4-0 al FC Thun en la cuarta jornada de la fase de liga. Un doblete de Rayane Bounida y las anotaciones de Marcos Leonardo y Steven Berghuis le permitieron al conjunto neerlandés llegar a nueve unidades y colocarse en la tercera posición de la clasificación, mientras que el equipo suizo perdió terreno y quedó fuera de los puestos que dan acceso a la siguiente ronda.

El conjunto de Ámsterdam necesitó seis minutos para abrir el marcador. Después de un intento de Julian Brandt que fue interceptado por la defensa, Oliver Edvardsen encontró a Bounida dentro del área, donde el futbolista definió con la pierna derecha para establecer el 1-0.

El Thun buscó responder mediante el contragolpe y estuvo cerca de conseguir el empate al minuto 14, cuando Furkan Dursun habilitó a Brighton Labeau, quien cruzó su disparo sin encontrar portería. Dos minutos después, Nils Reichmuth probó fortuna desde fuera del área, pero su remate pasó junto al poste.

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El Ajax retomó la iniciativa con las incorporaciones de Abdellah Ouazane y Julian Brandt, quienes generaron ocasiones para ampliar la diferencia. Sin embargo, el cuadro suizo también encontró espacios y obligó a Marc-André ter Stegen a intervenir ante un disparo de Dursun al minuto 36.

La segunda anotación de los neerlandeses llegó al 41’, cuando Ouazane encabezó un contragolpe y asistió a Marcos Leonardo. El delantero brasileño resolvió con la zurda desde el interior del área para enviar al Ajax al descanso con dos goles de ventaja.

Tras la reanudación, el Thun intentó recortar distancias con un disparo de Reichmuth que terminó en las manos de Ter Stegen. La respuesta del Ajax llegó por conducto de Ouazane, quien tuvo cuatro oportunidades frente a la portería entre los minutos 49 y 56, pero se encontró con las intervenciones de Niklas Steffen.

El encuentro quedó sentenciado al minuto 70, después de que Nicolas Bürgy cometiera una infracción sobre Marcos Leonardo en territorio del Thun. Rayane Bounida se encargó de ejecutar el tiro libre y colocó el balón en el ángulo izquierdo de la portería para firmar su doblete y establecer el 3-0.

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El conjunto suizo todavía buscó descontar mediante el juego aéreo, pero Ter Stegen evitó la anotación de Patrik Kristal al minuto 76. Por su parte, Marcos Leonardo estuvo cerca de conseguir el cuarto tanto del Ajax con un cabezazo que pasó junto al poste tras un servicio de Jofre Torrents.

En la recta final del encuentro, el Thun tuvo otra oportunidad para romper el cero con un cabezazo de Furkan Dursun que se estrelló en el poste izquierdo al minuto 88. Sin embargo, apenas un minuto después, el Ajax volvió a encontrar el camino hacia la portería rival.

Steven Berghuis recibió un pase de Marcos Leonardo y sacó un disparo con la pierna izquierda desde fuera del área que terminó en el ángulo derecho de la portería, para sellar el 4-0 y cerrar la cuenta del conjunto neerlandés.

Con el triunfo, el Ajax suma tres victorias en cuatro jornadas y se instala en la tercera posición de la Conference League con nueve puntos, manteniéndose en la disputa por la cima de la fase de liga. El Thun, en cambio, tendrá que recuperar terreno en las próximas fechas para regresar a los puestos de clasificación.