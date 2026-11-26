El conjunto inglés busca reencontrarse con la victoria en el torneo continental ante un equipo polaco que necesita sumar para acercarse a la zona de clasificación

La jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027 continúa este jueves 26 de noviembre con el enfrentamiento entre el Sunderland y el Jagiellonia Bialystok en el Stadium of Light, donde el conjunto inglés buscará aprovechar su condición de local para acercarse a los puestos de clasificación directa a los octavos de final.

El equipo dirigido por Régis Le Bris llega a este compromiso con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota, mientras que el conjunto polaco acumula tres unidades y se encuentra fuera de los puestos que dan acceso a la siguiente ronda. Ambos equipos necesitan reencontrarse con el triunfo en la competición y podrás seguir todas las acciones de este encuentro a través de Claro Sports.

¿A qué hora inicia la transmisión del Sunderland vs Jagiellonia hoy 26 de noviembre?

El encuentro entre el Sunderland y el Jagiellonia, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, está programado para este jueves 26 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México (20:00 horas locales en Inglaterra). La transmisión del partido estará disponible a través del canal de YouTube de Claro Sports mediante la suscripción Premium.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Sunderland vs Jagiellonia en la Europa League

De acuerdo con los registros de la UEFA, el Sunderland y el Jagiellonia no cuentan con enfrentamientos previos en la Europa League, por lo que este jueves disputarán su primer encuentro dentro de la competición.

El conjunto inglés inició su participación en el torneo con victorias ante el AZ Alkmaar (1-0) y el Torreense (2-1), posteriormente empató frente al Lech Poznan (1-1) y sufrió su primera derrota ante el Dinamo Zagreb (0-2).

Por su parte, el Jagiellonia únicamente ha conseguido una victoria en la fase de liga, tras imponerse 3-1 al Ararat-Armenia, mientras que registró derrotas ante el Olympiacos (2-1), Anderlecht (0-3) y Levski Sofia (1-0).

En cuanto a su desempeño en todas las competiciones, el Sunderland registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos, mientras que el Jagiellonia suma tres triunfos y dos descalabros durante ese mismo periodo.

Últimos cinco resultados del Sunderland:

Aston Villa 0-0 Sunderland | Premier League

Sunderland 1-0 Chelsea | Premier League

Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb | Europa League

Coventry City 3-1 Sunderland | Premier League

Sunderland 3-2 Brentford | Copa de la Liga de Inglaterra

Últimos cinco resultados del Jagiellonia:

Cracovia 3-1 Jagiellonia | Liga de Polonia

Jagiellonia 1-0 GKS Katowice | Liga de Polonia

Levski Sofia 1-0 Jagiellonia | Europa League

Wieczysta Cracovia 1-3 Jagiellonia | Liga de Polonia

Lechia Gdansk 0-6 Jagiellonia | Copa de Polonia

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