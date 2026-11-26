El conjunto alemán llega con cinco victorias consecutivas y recibe al equipo neerlandés, que busca mantenerse entre los primeros puestos del torneo continental

La actividad de la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-2027 continúa este jueves 26 de noviembre con el enfrentamiento entre el Freiburg y el Twente en el Europa-Park Stadion, donde ambos equipos buscarán sumar puntos para acercarse a la clasificación directa a los octavos de final del torneo continental.

El conjunto alemán, dirigido por Julian Schuster, llega a este compromiso en la decimocuarta posición de la clasificación y con una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Por su parte, el equipo neerlandés marcha en el tercer puesto de la Conference League y mantiene el paso perfecto en el certamen. No te pierdas las acciones de este encuentro a través de Claro Sports.

¿A qué hora inicia la transmisión del Freiburg vs Twente hoy 26 de noviembre?

El partido entre Freiburg y Twente, correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Conference League, está programado para este jueves 26 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México (21:00 horas locales en Alemania). Podrás seguir las acciones del encuentro a través del canal de YouTube de Claro Sports mediante la suscripción Premium.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Freiburg vs Twente en la Conference League

El Freiburg y el Twente no registran enfrentamientos oficiales previos en la UEFA Conference League, por lo que este jueves protagonizarán su primer encuentro dentro de la competición.

El conjunto alemán suma seis puntos en el certamen, producto de dos victorias ante Jablonec (3-2) y Trabzonspor (1-0), así como una derrota frente al Mónaco (3-0). Por su parte, el Twente acumula nueve unidades tras vencer al Thun (1-0), Lincoln Red Imps (4-1) y Pafos (3-1).

En cuanto a su desempeño en todas las competiciones, el Freiburg registra cinco triunfos consecutivos, mientras que el Twente suma cuatro victorias y un empate, periodo en el que ha marcado 18 goles.

Últimos cinco resultados del Freiburg:

Elversberg 0-1 Freiburg | Bundesliga

Freiburg 2-0 Union Berlín | Bundesliga

Trabzonspor 0-1 Freiburg | Conference League

Augsburgo 1-2 Freiburg | Bundesliga

Freiburg 3-2 Wolfsburgo | Copa de Alemania

Últimos cinco resultados del Twente:

Twente 2-1 Willem II | Eredivisie

Twente 2-2 Ajax | Eredivisie

Twente 3-1 Pafos | Conference League

Excelsior 0-9 Twente | Eredivisie

AZ Alkmaar 0-2 Twente | Eredivisie

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