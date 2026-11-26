El equipo español no supo mantener la ventaja y para su mala fortuna, su rival se lo remontó y en su propia plaza.

La Europa League reinició su actividad con la fecha 5 del certamen y un partido en el cronograma fue entre Celta de Vigo y Bournemouth, el cual se llevó a cabo en el Estadio Abanca-Balaídos. A pesar de estar con un hombre de más por gran parte del encuentro, el equipo local no logró aprovechar eso y cayó en su propia casa por 1-2.

Si bien el elenco español se puso en ventaja y avisó desde temprano, pues le anularon un tanto al minuto 12, careció de efectividad para poder haberse quedado con el triunfo. La invalidación del gol se dio por un fuera de juego de Pablo Durán, motivo por el cual el central Harm Osmers no lo convalidó.

No obstante, unos instantes después Iago Aspas puso el primero de la noche con un gran remate desde fuera del área tras una asistencia de Javier Rueda. Parecía que las cosas le iban a salir de la mejor manera al Celta, pues después el rival se quedó con uno menos por la expulsión de Bafode Diakite luego de una revisión del VAR. Un pisón en una zona sensible derivó en su salida.

Eso a grandes rasgos sucedió en la primera mitad, aunque no quiere decir que el Bournemouth no haya generado opciones, pues las tuvo, pero sin definición. Lo bueno para el equipo inglés es que en el complemento se supo recomponer y terminó sumando de a tres para mantener su invicto en la Europa League.

Un golpe de entrada

Nada más al minuto 47 el uruguayo Álvaro Rodríguez, de cabeza, puso la paridad desde la pelota quieta. En Celta no podían creer lo que estaba pasando, pues el delantero llegó de atrás y sorprendió. Aparte de eso, ese gol le daba de nuevo gasolina al Bournemouth para meterse al cotejo, más allá del hombre expulsado.

Al 78′ llegó la remontada del visitante con un remate de Rayan, cruzado para imposibilitar alguna reacción del portero rival, que quedó quieto con el disparo. La escuadra inglesa celebraba, mientras la española no creía lo que pasaba porque antes de ese tanto tenía metido en propia puerta a su adversario, pero sin claridad en el último cuarto de cancha.

Celta realizó un gol sobre el final del encuentro que por lo menos le permitía sumar un punto, pero se invalidó por un fuera de lugar. De ahí en adelante la situación no cambió, pues el local continuó atacando sin profundidad ni pudiendo enviar el balón dentro del arco. El tiempo llegó a su fin y sufrió una derrota dolorosa ante su gente.

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Así las cosas, Bournemouth es líder de la Europa League con puntaje perfecto con 15 puntos, invicto de paso. El Celta de Vigo por su parte está en la casilla 30 con apenas 3 unidades y con una cuarta derrota sufrida. El cuadro español tiene chances de meterse a zona de playoffs, pero ahora con un margen de error mínimo.

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