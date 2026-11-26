El Olympiakos de la Hormiga González recibe al AC Milan en el Estadio Georgios Karaiskakis para intentar mantener su invicto en la Europa League

Olympiakos vs AC Milan, en vivo online la Europa League | Claro Sports

¿A qué hora juegan Olympiakos vs AC Milan hoy 26 de noviembre en Europa League 2026?

El Olympiakos recibe al AC Milan este jueves 26 de noviembre en el Estadio Georgios Karaiskakis, en un partido correspondiente a la jornada 5 de la Europa League. El conjunto griego, donde milita Armando ‘La Hormiga’ González, llega a este compromiso en la sexta posición de la clasificación con 10 puntos, por lo que una victoria en casa le permitiría consolidarse entre los primeros puestos y dar un paso importante hacia la siguiente ronda.

Por su parte, el AC Milan afronta una visita complicada desde el lugar 28, con apenas tres unidades, una situación que obliga al conjunto rossoneri a buscar un resultado positivo para mantener sus aspiraciones en el certamen. Sin embargo, la clasificación todavía presenta un panorama abierto y la diferencia entre ambos clubes no garantiza un desenlace definitivo, por lo que este enfrentamiento representa una oportunidad importante para los dos equipos en la lucha por avanzar en la competición.

México : 11:45 horas.

: 11:45 horas. Centroamérica : 11:45 horas.

: 11:45 horas. Estados Unidos: 12:45 horas ET, 09:45 horas PT.

12:45 horas ET, 09:45 horas PT. Colombia : 12:45 horas.

: 12:45 horas. Argentina: 14:45 horas.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 5 de la Europa League 2026?

Sigue toda la emoción de la Europa League a través de nuestro clásico minuto a minuto, con la cobertura de cada encuentro, estadísticas, comentarios, análisis y debate. En Claro Sports te acercamos los detalles más importantes de lo que ocurra dentro y fuera de la cancha, con el seguimiento de nuestros expertos.

México : ESPN y Disney+.

: ESPN y Disney+. Centroamérica : Sin transmisión.

: Sin transmisión. Estados Unidos : Paramount+, TUDN, UniMas y Univision.

: Paramount+, TUDN, UniMas y Univision. Colombia : ESPN y Disney+.

: ESPN y Disney+. Argentina: ESPN y Disney+.

Alineaciones probables del Olympiakos vs AC Milan, al momento

El Olympiakos de Imanol Alguacil tiene en el 4-2-3-1 su principal estructura táctica, un sistema con el que busca imponer una presión alta, mantener el orden entre sus líneas y priorizar el trabajo colectivo por encima de las individualidades. La propuesta del conjunto griego exige un importante desgaste físico, tanto para recuperar el balón como para sostener la intensidad durante las distintas fases del encuentro. La disciplina y la coordinación serán fundamentales para reducir los espacios y evitar que el rival encuentre facilidades en campo propio.

Por su parte, el AC Milan de Rúben Amorim podría apostar por un 4-4-1-1, aunque el técnico portugués también contempla el 3-4-2-1 como una alternativa para modificar su estructura. Su filosofía combina el pragmatismo defensivo con un fútbol vertical y sencillo, además de una exigencia física importante para mantener bloques compactos y cerrar los espacios al adversario. El duelo táctico podría definirse en el mediocampo, donde Olympiakos intentará imponer su presión colectiva, mientras que el conjunto rossoneri buscará superar esa intensidad con transiciones rápidas y ataques directos.