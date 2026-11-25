Ambos equipos llegan con marca de 6 victorias y 4 derrotas, por lo que el resultado será importante en sus aspiraciones de clasificación a los Playoffs

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Los Angeles Rams y Green Bay Packers se enfrentan este miércoles 25 de noviembre en el SoFi Stadium, en un duelo que abrirá la semana 12 de la temporada 2026 de la NFL. Ambos equipos llegan con marca de 6 victorias y 4 derrotas, por lo que el resultado será importante en sus aspiraciones de clasificación a los playoffs de la Conferencia Nacional. El encuentro, programado para las 19:00 horas del centro de México, marcará un hecho histórico al convertirse en el primer partido de la NFL celebrado en la víspera del Día de Acción de Gracias, con transmisión a través de Netflix.

El enfrentamiento tendrá como protagonistas a Matthew Stafford y Jordan Love, quienes buscarán conducir a sus respectivas ofensivas hacia una victoria. Los Rams llegan después de imponerse 34-6 a los Arizona Cardinals, mientras que los Packers intentarán recuperarse de la derrota 30-10 ante los Minnesota Vikings. Green Bay también cuenta con el antecedente de haber ganado los últimos cuatro enfrentamientos de temporada regular ante Los Ángeles, incluido el triunfo 24-19 de octubre de 2024. Por su parte, el conjunto dirigido por Sean McVay buscará aprovechar su condición de local para romper esa racha y fortalecer su posición en la NFC.

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