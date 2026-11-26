La policía de Georgia intervino en las tribunas tras el despliegue de una bandera palestina; clubes turcos expresaron su respaldo al Besiktas

CELAL GUNES/ANADOLU/ANADOLU VIA AFP y METIN ARSLANCAN/ANADOLU/ANADOLU VIA AFP

El encuentro entre el Besiktas de Turquía y el Hapoel Beer Sheva de Israel, correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027, fue interrumpido este jueves 26 de noviembre debido a enfrentamientos entre aficionados turcos y elementos de la policía de Georgia. Los incidentes se registraron en las tribunas del Estadio de Batumi, donde el compromiso se disputó en territorio neutral por decisión de la UEFA, después de que seguidores del conjunto de Estambul desplegaran una bandera de Palestina.

De acuerdo con las imágenes difundidas durante la transmisión y los reportes de medios internacionales, las fuerzas de seguridad intervinieron para retirar la bandera, lo que derivó en forcejeos con los aficionados. La situación escaló con el lanzamiento de asientos hacia los agentes y el uso de gas pimienta por parte de la policía georgiana. Los servicios médicos atendieron a varios seguidores afectados, mientras que al menos un aficionado del Besiktas tuvo que ser retirado en camilla y trasladado en ambulancia.

Bandera palestina en el Besiktas vs Hapoel | CELAL GUNES/ANADOLU/ANADOLU VIA AFP

Ante lo sucedido, los futbolistas del Besiktas se acercaron a la zona de las tribunas para pedir calma a sus seguidores, mientras que por el sonido local del estadio se realizaron llamados para detener los enfrentamientos. Al continuar los incidentes, el árbitro danés Morten Krogh interrumpió el encuentro al minuto 25 y ordenó a los integrantes de ambos equipos regresar a los vestuarios. Después de una pausa de alrededor de 20 minutos, según reportó Marca, el compromiso se reanudó y llegó al descanso con un empate sin anotaciones.

¿Por qué el Besiktas vs Hapoel Beer Sheva se disputó en Georgia?

Las manifestaciones de apoyo a Palestina comenzaron desde las horas previas al encuentro, cuando seguidores del Besiktas se reunieron en las calles de Batumi. Durante la ceremonia protocolaria, Orkun Kökçü, capitán del conjunto turco, evitó estrechar la mano de su homólogo del equipo israelí. El compromiso estaba originalmente programado para celebrarse en Estambul; sin embargo, el pasado 30 de octubre la UEFA informó que las autoridades de Turquía habían comunicado que el partido no podía disputarse en dicha ciudad por motivos de seguridad, por lo que se determinó trasladarlo a Georgia y mantener el acceso de espectadores.

Besiktas y Fenerbahçe se pronuncian tras los incidentes en Georgia

A través de un comunicado, el Besiktas expresó su inconformidad con la actuación de las fuerzas de seguridad antes y durante el encuentro. La institución informó que, tras conocer las dificultades de algunos aficionados para ingresar al estadio, estableció comunicación con el delegado de la UEFA para facilitar su acceso. Asimismo, el club inició gestiones ante el organismo rector del fútbol europeo y el Consulado General de Turquía en Batumi, con el propósito de atender la situación de sus seguidores y dar seguimiento a su regreso al país.

Los acontecimientos también provocaron una reacción del Fenerbahçe, uno de los principales rivales deportivos del Besiktas en el fútbol turco. Mediante un comunicado titulado Estamos al lado del Besiktas, la institución condenó las agresiones denunciadas contra los aficionados y expresó su solidaridad con quienes resultaron afectados. “Es inaceptable el uso desproporcionado de la fuerza contra los aficionados del Besiktas que expresaron su apoyo al pueblo palestino”, señaló el club, que también solicitó a la UEFA reconsiderar la decisión de trasladar a territorio neutral los encuentros que los equipos turcos deben disputar como locales.

A las manifestaciones de apoyo se sumaron el Galatasaray y el Trabzonspor, instituciones que cuestionaron las decisiones relacionadas con el cambio de sede de los partidos entre clubes turcos e israelíes. Por su parte, la Federación Turca de Fútbol solicitó que se esclarezcan los acontecimientos, se identifique a los responsables y se apliquen las sanciones correspondientes. El organismo también anunció que realizará las gestiones necesarias ante la UEFA y otras instancias para dar seguimiento a lo sucedido en el estadio de Batumi.

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Los incidentes llegaron también al ámbito diplomático. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, mantuvo una conversación telefónica con su homóloga de Georgia, Maka Botchorishvili, para abordar la situación de los ciudadanos turcos que viajaron al encuentro. Asimismo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, se comunicó con Serdal Adalı, presidente del Besiktas, para conocer lo sucedido. Hasta el momento de la publicación, no se ha dado a conocer un balance definitivo de los aficionados afectados ni una resolución de la UEFA respecto a los incidentes.