Los Ravens abandonan el intercambio por Maxx Crosby y reconfiguran la temporada baja de la NFL

Baltimore decidió cancelar el acuerdo que tenían por el ala defensiva con los Raiders de Las Vegas

Los Ravens no quieren a Maxx Crosby. | @maxxcrosby

Los Baltimore Ravens anunciaron que han cancelado el intercambio por el ala defensiva estelar Maxx Crosby, aceptado previamente con Las Vegas Raiders. El acuerdo, que habría enviado a Crosby a Baltimore a cambio de las selecciones de primera ronda del Draft de 2026 y 2027, fue invalidado después de que el jugador no superó los exámenes físicos requeridos por los Ravens. El equipo de Maryland regresará sus dos primeras rondas de draft tras retirarse de la operación, según comunicados oficiales de los Raiders.

Este cambio de rumbo tiene implicaciones claras para varios equipos de la NFL y modifica las estrategias que durante los últimos días parecían definidas. Los Raiders habían estado listos para desprenderse de Crosby, quien no pasó su examen físico en Baltimore, lo que ahora los deja sin desprenderse del jugador y con sus dos primeras rondas de draft intactas. Antes del intento de canje, los Raiders ya habían gastado dinero en agentes libres como Tyler Linderbaum y otros, pensando que liberarían espacio salarial con la salida de Crosby. Con el acuerdo cancelado, ese espacio salarial no se liberará y mantendrán a Crosby bajo contrato.

Al regresar las dos selecciones de primera ronda a los Ravens, la franquicia de Baltimore recupera su capital para el Draft 2026 y 2027, que había comprometido para adquirir a Crosby. Este giro le permite a Baltimore mantener recursos para construir alrededor de su plantilla sin perder piezas valiosas del draft, aunque también cambia el enfoque de su defensa para la próxima temporada.

Antes de que el canje se cancelara, los Dallas Cowboys habían mostrado interés en fichar a Crosby y se habían mantenido como posibles competidores por sus servicios. Sin embargo, después de que Baltimore retrocedió, informes indicaron que Dallas ya no está avanzando de forma significativa en negociaciones por Crosby, en parte porque la franquicia está cerca de concretar otros movimientos importantes como el intercambio por Rashawn Gary. El futuro de Crosby como objetivo sigue abierto, pero la caída del trato con Baltimore afecta el panorama negociador.

El Green Bay Packers también había intercambiado recientemente activos como Rashawn Gary, movimientos que complican aún más su margen salarial si quisieran ahora competir por Crosby. Aunque el acuerdo de Gary con Dallas aún no es oficial hasta el inicio formal de la liga, el mercado de cambios y agentes libres se reconfigura por completo tras este rechazo al canje de Crosby, lo que podría tener un efecto dominó en decisiones de otras franquicias y en el gasto en la agencia libre.

Técnicamente, muchos acuerdos de agente libre no son oficiales hasta que empieza el nuevo año de la liga, lo que significa que pueden terminar de confirmarse o cancelarse mañana, un momento clave para la NFL. La cancelación del intercambio por Crosby afecta directamente el espacio salarial y las estrategias de inversión de cada equipo que había considerado su llegada, asignando ahora esos recursos a otras posiciones o retenciones de talento.

