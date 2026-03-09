Travis Kelce se queda con los Chiefs: jugará su temporada 14 en la NFL

El ala cerrada de 36 años decidió continuar con Kansas City y extender su carrera junto a Patrick Mahomes

Travis Kelce podría jugar por última vez en Arrowhead | GETTY IMAGES VIA AFP

Travis Kelce seguirá jugando con los Kansas City Chiefs. El ala cerrada veterano continuará con la franquicia para la próxima temporada de la NFL, lo que marcará su campaña número 14 en la liga y prolongará una carrera que ha estado ligada al equipo desde su llegada en el Draft de 2013.

La decisión llega después de que el jugador dejara abierta la posibilidad de retirarse al final de la campaña pasada. De acuerdo con reportes de NFL Network, Kelce optó por seguir activo y continuar su trayectoria con el equipo dirigido por Andy Reid, con el que ha construido una de las ofensivas más productivas de la última década.

Kelce, de 36 años, fue nuevamente una pieza central en la ofensiva de Kansas City durante la temporada anterior. El ala cerrada lideró al equipo en pases dirigidos hacia él con 108, además de terminar como el jugador con más recepciones con 76, yardas (851), touchdowns con cinco y primeros intentos (45) dentro del plantel.

El jugador también alcanzó marcas importantes en su carrera. Durante la temporada pasada se convirtió en el tercer ala cerrada en la historia de la NFL en superar las 13 mil yardas por recepción, logro que alcanzó en 192 partidos, el menor número de encuentros para llegar a esa cifra en su posición.

A lo largo de su carrera con Kansas City, Kelce ha sido uno de los jugadores más consistentes de la liga. Entre sus logros destacan tres títulos de Super Bowl con los Chiefs, once selecciones consecutivas al Pro Bowl entre 2015 y 2025 y cuatro nombramientos al primer equipo All-Pro, además de formar parte del equipo ideal de la década de 2010 de la NFL.

Entre 2016 y 2022, el ala cerrada registró siete temporadas consecutivas con más de 1,000 yardas por recepción, una marca inédita para su posición. Ese periodo coincidió con el ascenso de los Chiefs como una de las franquicias más exitosas de la NFL, con Patrick Mahomes como mariscal de campo titular.

Con su regreso confirmado, Kelce continuará siendo uno de los principales objetivos ofensivos en el sistema de Kansas City. El veterano tight end seguirá sumando partidos con la franquicia que le otorgó la selección número 63 del Draft de 2013.

