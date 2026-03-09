¡Bombazo en la NFL! Kenneth Walker llega a los Chiefs con millonario contrato tras brillar en el Super Bowl

La franquicia alcanzó un acuerdo con el corredor Kenneth Walker, quien fue elegido Jugador Más Valioso del último Super Bowl

Kenneth Walker III fue la figura de Seahawks en el Super Bowl LX | Reuters

Los Kansas City Chiefs comenzaron a reconstruir su ofensiva con un movimiento importante en la agencia libre. La franquicia alcanzó un acuerdo con el corredor Kenneth Walker, quien fue elegido Jugador Más Valioso del último Super Bowl, para firmar un contrato de tres años que puede alcanzar los 45 millones de dólares, según informó The Associated Press citando a una persona cercana a las negociaciones.

El acuerdo contempla 28.7 millones de dólares garantizados y un valor base de 43.05 millones. La fuente consultada habló bajo condición de anonimato, ya que los contratos no pueden oficializarse hasta que inicie el nuevo año de la NFL el miércoles. La llegada del corredor busca fortalecer a un equipo que viene de una campaña complicada, en la que Kansas City terminó con marca de 6-11.

El fichaje responde a una necesidad clara en la plantilla. Los corredores Kareem Hunt e Isiah Pacheco quedaron como agentes libres al final de la temporada pasada, lo que dejó a Brashard Smith, jugador de segundo año, como la única opción en el backfield bajo contrato. Con Walker, los Chiefs incorporan a un jugador que viene de destacar en los momentos más importantes de la campaña anterior.

Mientras se concretaba el acuerdo con el corredor, la organización también avanzaba en otra negociación clave. El equipo también se encuentra cerca de cerrar un nuevo contrato con el ala cerrada Travis Kelce para que dispute su temporada número 14 con la franquicia. La información también fue revelada por una fuente que pidió no ser identificada debido a que el acuerdo todavía no es oficial.

Walker llega a Kansas City después de cuatro temporadas con los Seattle Seahawks. Seleccionado en la segunda ronda del draft de 2022, el corredor acumuló 3,555 yardas por tierra y 29 touchdowns durante su paso por la franquicia. En la temporada pasada registró 1,027 yardas y cinco anotaciones.

Su impacto fue aún mayor en la postemporada. En el camino al título sumó 116 yardas y tres touchdowns contra los San Francisco 49ers, agregó otra anotación frente a Los Angeles Rams y registró 135 yardas en la victoria por 29-13 sobre los New England Patriots en el Super Bowl, actuación que le valió el reconocimiento como Jugador Más Valioso.

Con este cambio de equipo, Walker se suma a una lista poco común dentro de la historia de la NFL. Es apenas el cuarto MVP del Super Bowl que cambia de franquicia en la temporada siguiente. Antes lo hicieron Larry Brown, quien dejó a los Dallas Cowboys para unirse a los Raiders; Desmond Howard, que pasó de los Green Bay Packers a los Raiders; y Dexter Jackson, que salió de los Tampa Bay Buccaneers rumbo a los Arizona Cardinals.

El juego terrestre fue uno de los puntos débiles de Kansas City en la temporada anterior. El equipo terminó en el lugar 25 de la liga en yardas por carrera con un promedio de 106.6 por partido. Hunt fue el corredor más productivo con 661 yardas, seguido por Pacheco con 462.

Incluso Patrick Mahomes terminó como el tercer mejor corredor del equipo con 422 yardas y cinco touchdowns antes de perderse los últimos tres partidos de la campaña debido a una rotura de ligamentos en la rodilla. Ese contexto llevó a la directiva a buscar una solución inmediata para mejorar la producción ofensiva por tierra.

Te puede interesar: