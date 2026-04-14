Mejores prospectos del NFL Draft: #10 Francis Mauigoa

Cardinals, Titans y Giants, que ostentan los picks tres, cuatro y cinco respectivamente, podrían levantar la mano por él

Francis Mauigoa, entre los prospectos para el draft NFL 2026. | @francis.mauigoa

A diez días del Draft de la NFL, repasamos a los mejores prospectos de una clase 2026 que viene cargada de talento. Como número 10 de nuestra lista aparece el liniero ofensivo de Miami, Francis Mauigoa.

¿Quién es Francis Mauigoa?

Originario de Ili’ili, Samoa, ha sido uno de los tackles ofensivos más destacados desde la preparatoria. Fue prospecto cinco estrellas, atendió a la aclamada IMG Academy y recibió ofertas de más de cinco universidades de división uno, incluyendo programa elite como Alabama, USC y Oregon, pero al final, decidió vestir los colores de los Hurricanes de Miami.

Francis mide 1.95 de altura y pesa 149 kg, medidas promedio en la máxima liga de futbol americano. El samoano siempre se ha desempeñado como tackle ofensivo derecho, protegiendo a estrellas como Cam Ward, actual quarterback de los Titans, o Carson Beck, último mariscal que pasó por el sur de la Florida, que los lideró a disputar la final nacional y que estará en esta misma clase del draft para encontrar un lugar en la NFL.

En tres temporadas con los Canes, Mauigoa siempre fue el líder de la línea ofensiva. En su año de novato fue nombrado All-American, así como All-ACC en su temporada sophomore y ganador del Jacobs Blocking Trophy, el galardón más prestigioso para linieros ofensivos en su conferencia.

Estilo de juego

Sus atributos físicos hicieron que brillara en el sur de la Florida, pues es sumamente firme en la protección de pase, tiene movimientos de pies rápidos y al mismo tiempo puede ser un ancla ante el pass rush. De igual manera, es alguien muy versátil y con mucha potencia, por lo que ser el líder bloqueador en el ataque terrestre con trampas, options y/o jugadas off tackle lo convierten en protagonista.

En su año junior disputó un total de 826 snaps, permitió únicamente dos sacks en diez presiones, así como sólo tres golpes detrás de la línea de scrimmage. Incluso, esta campaña, hasta un pase de touchdown de Carson Beck recibió en una jugada de truco.

¿En qué equipo podríamos verlo?

El samoano está proyectado para irse dentro de las cinco primeras selecciones este año, pues equipos como Cardinals, Titans y Giants, que ostentan los picks tres, cuatro y cinco respectivamente, podrían levantar la mano por él. Las tres franquicias mencionadas estuvieron en los últimos doce puestos de la liga en cuánto a las estadísticas de línea ofensiva se refieren, siendo Arizona el peor de este listado con 39.3% de presión permitida y sólo tres segundos en promedio para que su quarterback lanzara.

Las dinastías se construyen desde la línea. Francis Mauigoa es el mejor tackle ofensivo de esta clase, es una estrella que está lista para dar el salto y convertirse en referente desde su primer snap en la liga.

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