¡De México para el Mundo! Belinda y Los Ángeles Azules: Por Ella, esta es la canción para el Mundial 2026!

La FIFA, organismo que preside Gianni Infantino, liberó un adelanto de la canción de la Copa del Mundo 2026, torneo que será celebrado en Norteamérica

Así luce la Copa del Mundo | Reuters

Faltan menos de dos meses para que arranque el Mundial 2026, la gran fiesta del fútbol que promete paralizar al planeta entero. Bajo este contexto, la FIFA dio a conocer un adelanto de ‘Por ella’, una de las canciones oficiales del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La pieza reúne a Belinda y a Los Ángeles Azules, dos referentes del sonido mexicano que apuntan a convertir este tema en un himno con alcance internacional.

La cuenta regresiva ya está en marcha y cada vez quedan menos detalles por definir rumbo al verano. El próximo 11 de junio, la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural, encuentro que marcará el inicio de una competencia que mantiene en vilo a millones de aficionados. A 58 días del silbatazo inicial, incluso aspectos como la música oficial comienzan a tomar forma, suficiente para consolidar el ambiente festivo que rodea a la Copa del Mundo.

Mundial 2026: esta es la canción de Belinda y Los Ángeles Azules para la Copa del Mundo

Aunque la canción aún no ha sido estrenada oficialmente, ya se perfila como uno de los trabajos más esperados dentro de la compilación musical del Mundial 2026. El adelanto presentado por la FIFA, de apenas 15 segundos, ha sido suficiente para anticipar su estilo: una cumbia sonidera con el sello característico de Los Ángeles Azules, combinada con el toque de pop latino que aporta Belinda, una fusión que promete conectar con audiencias de todo el mundo.

Por Ella. De Mexico para el mundo. 🏆



The latest song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Por Ella, by @angelesazulesmx and @belindapop drops this Friday. Pre-save now and stay tuned for more song releases 👀 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 14, 2026

Por Ella: ¿Qué dice la letra de la canción de Belinda y Los Ángeles Azules para el Mundial 2026?

Aunque solo hay 15 segundos para juzgar la próxima canción que se lanzará con motivo del Mundial 2026, el adelanto deja entrever una carga emocional clara, especialmente a través de una frase que podría interpretarse como el anhelo de sostener el trofeo en sus manos: “Lo que daría por ella, por ella, porque brillara aquí en mi pecho igual que las estrellas, tan bella. Y darle un beso cuando la tenga entre mis brazos, gritar que la amo”.

Mundial 2026: estas son las canciones para la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá

Hasta el momento, no se ha confirmado cuántas canciones integrarán el álbum oficial del Mundial 2026, lo que mantiene la expectativa entre los seguidores de la música y el fútbol. Sin embargo, ya comienzan a revelarse algunos de los temas que formarán parte de esta producción, dando un adelanto del estilo y la diversidad que podría caracterizar al proyecto.

Entre las canciones que ya se conocen se encuentran “Lighter”, interpretada por Carín León y Jelly Roll, así como “Por ella”, una colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules. Esta última será estrenada el próximo viernes 17 de abril en las principales plataformas de música de la industria, generando gran anticipación entre los fanáticos.

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