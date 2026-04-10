Travis Kelce y Taylor Swift ya tendrían fecha y lugar para su boda

Reportes revelan detalles sobre la posible boda entre Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

Travis y Taylor ya tendrían fecha de boda | KEVIN WINTER / GETTY IMAGES VIA AFP

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce continúa generando atención, ahora por información relacionada con su posible boda. De acuerdo con una fuente citada por Page Six, las invitaciones tipo “save the date” ya habrían sido enviadas, lo que marca un nuevo paso en la planeación del evento.

Según el reporte, la ceremonia estaría programada para el 3 de julio en Nueva York. La elección de la ciudad ha llamado la atención, ya que anteriormente se había señalado que la pareja consideraba Rhode Island como sede, lugar donde la cantante posee una propiedad cercana a un hotel.

Sin embargo, meses atrás surgió la posibilidad de modificar ese plan. De acuerdo con la misma fuente, ambos habrían optado por un espacio distinto que permitiera recibir a un mayor número de invitados, lo que explicaría el cambio hacia la ciudad de Nueva York.

En caso de confirmarse, Swift y Kelce se sumarían a una lista de figuras públicas que han celebrado su matrimonio en esa ciudad. Entre ellos se encuentran Beyoncé y Jay-Z, quienes contrajeron matrimonio en 2008 en un departamento en Tribeca, así como Justin Bieber y Hailey Bieber, Mariah Carey y Tommy Mottola, Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick, y Catherine Zeta-Jones con Michael Douglas.

La fecha también coincide con un periodo significativo en el calendario de Estados Unidos. El 4 de julio es una celebración importante en el país y, además, este año se conmemoran 250 años de su independencia. En el caso de Swift, esta festividad tiene un significado especial dentro de su trayectoria.

La relación de la cantante con Nueva York se ha construido a lo largo de los años. En 2014 adquirió dos penthouses contiguos en Tribeca, que posteriormente unificó en un solo espacio. Con el tiempo, amplió su presencia en la zona con la compra de una casa adyacente y un loft dentro del mismo edificio.

Ese mismo año, Swift lanzó la canción “Welcome to New York”, dedicada a la ciudad. El tema formó parte de su álbum y también fue utilizado en campañas de promoción turística, en el contexto de su participación como embajadora global de bienvenida de Nueva York entre 2014 y 2015.

Durante 2016, la cantante residió en Cornelia Street mientras se realizaban trabajos en su propiedad de Franklin Street. Posteriormente, esa experiencia se reflejó en una canción incluida en su álbum “Lover”, lanzado en 2019.

Por su parte, Travis Kelce también ha expresado su interés por la ciudad. En declaraciones previas, señaló que uno de los aspectos que más le atraen es recorrer sus calles y experimentar el ambiente urbano, destacando la dinámica cotidiana de sus habitantes.

Con estos antecedentes, la elección de Nueva York como posible sede adquiere sentido dentro de la historia personal y profesional de ambos. Aunque no existe confirmación oficial, la información difundida sugiere que los preparativos avanzan y que la fecha ya estaría definida.

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