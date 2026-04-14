Champions League 2026, semifinales al momento: ¿Cómo quedan los partidos y cuándo se juegan?

Esta semana se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final, dando un paso más hacia la final por la Orejona. Estos son los equipos que calificaron, los eliminados y los cruces

Champions League: 2026 equipos y cruces para las semifinales | FRANCK FIFE / AFP

La UEFA Champions League da un paso más para conocer a su final. De los 36 equipos que comenzaron el torneo en el mes de septiembre, 24 avanzaron a las rondas de eliminación. Ocho se quedaron en el camino en el Playoff, otro tanto en octavos y para el 15 de abril, solo quedarán cuatro para las semifinales.

El martes 14 de abril se definieron los primeros dos boletos a la antesala de la final, con los partidos de vuelta del Atleti-Barça y el Liverpool-PSG. Un día después se conocerán los últimos dos boletos para las semifinales del mejor torneo de clubes del mundo.

Así se juegan las semifinales de la Champions League 2026: partidos y llaves, al momento

Desde las últimas ediciones, la UEFA ya no realiza sorteo previo antes de cada ronda. El último es previo a los octavos, que define todo el camino hasta la final, incluyendo a los equipos que recibirán el partido de vuelta en casa, dando peso a los resultados de la fase de liga. Para la edición 2026 de la Liga de Campeones, los cruces son los siguientes:

Debido a las posiciones, ganadas en la fase de liga o heredadas en las rondas de eliminación directa, deja los partidos de vuelta para el Madrid o Bayern, y para el Arsenal o el Sporting.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League 2026?

La UEFA dará a conocer los días de los partidos al finalizar la ronda de cuartos de final, pero ya hay fechas para los partidos de las semifinales:

Partidos de ida: 28 y 29 de abril

Partidos de vuelta: 5 y 6 de mayo

Semifinales UEFA Champions League 2026: equipos calificados y cruces | Claro Sports

Resultados de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Champions League y quién avanza a la siguiente ronda?

A partir de la temporada 2021/22, en todos los torneos de la UEFA, ya no cuentan los goles de visitante en las eliminatorias a doble partido, sean en la Champions, la Europa League y la Conference. Para avanzar a la siguiente ronda, hay que ganar en el marcador global.

En caso de empate en el marcador global tras 180 minutos, se disputan dos tiempos extra, como sucedió en el Sporting contra Bodo en la ronda de octavos. Si tras los 30 minutos del suplementario se mantiene el empate en el global, se procede a la tanda de penaltis.

¿Cuándo y dónde es la final de la UEFA Champions League 2026?

Las semifinales definirán a los dos equipos que pelearán por la Orejona en la final de la Liga de Campeones. Será el sábado 30 de mayo, en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en la Puskas Arena de Budapest.

¿Quién transmite en vivo la Champions League 2026 y dónde ver por TV y online?

En México, los partidos de la Champions League los puedes seguir por TNT Sports y FOX One. En el resto de Latinoamérica, los pasan ESPN. En Estados Unidos, transmite Paramount+, Univisión, TUDN, DAZN y ViX.

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