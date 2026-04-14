Liverpool vs PSG, en vivo la UEFA Champions League: ¿quién gana el partido de vuelta de los cuartos de final?

El cuadro francés llega a Inglaterra con una leve ventaja en el global. El elenco de Anfield espera remontar y jugar las semifinales.

Directo del Liverpool vs PSG / Claro Sports.

Se llegó la hora de la verdad, no hay más tiempo y la suerte está echada. Este martes Liverpool recibe al PSG, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El cuadro inglés espera igualar el 0-2 que obtuvo el elenco francés en París, para por lo menos forzar el alargue en la serie.

¿A qué hora juegan Liverpool vs PSG hoy, 14 de abril en UEFA Champions League?

Colombia: 14:00 hs.

14:00 hs. Centro de México: 13:00 hs.

13:00 hs. Argentina: 16:00 hs.

Para el resto de países de Latinoamérica se manejará un horario similar. En Claro Sports encontrarán todas las emociones de este juego en terriotorio inglés.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver Liverpool vs PSG por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League?

Colombia: ESPN – Disney+.

ESPN – Disney+. México: TNT Sports – MAX.

Alineaciones del Liverpool vs PSG, al momento:

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz; Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch y Alexander Isak.

PSG: Matvéi Safanov; Hakimi, William Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves, Doué, Ousmane Dembelé y Jvicha Kvaratsjelia.

Lea también: