Cerro Porteño vs Junior, en vivo la Copa Libertadores 2026: resultado y goles de la jornada 2

El cuadro paraguayo viene de perder en su primera salida y recibe a un Tiburón que empató frente a Palmeiras.

Cerro Porteño y Junior tienen contienda en Asunción.

¿A qué hora inicia Cerro Porteño vs Junior hoy, 14 de abril de 2026?

Este juego por la segunda jornada de la fase de grupos de realizará en el Estadio La Nueva Olla de Asunción y se programó para este martes a las 5:00 p.m. de Colombia (GMT-5).

Alineaciones de Cerro Porteño vs Junior para la jornada 2, al momento

Cerro Porteño: Alexis Martín; Jorge Morel, Gustavo Velázquez, Brian Luciatti, Matías Pérez, Marcelo Chaparro; Robert Piris, Ángel Benítez, Édgar Páez; Jonathan Torres y Pablo Vegetti.

Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Yimmi Chará; Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.

¿Dónde ver Cerro Porteño vs Junior en vivo? Canales de TV y streaming online

Los derechos de transmisión de la Copa Libertadores para Sudamérica los tiene ESPN, que transmite a través de los canales que suelen incluirse en los distintos cableoperadores. También está la opción de verlo por la plataforma de streaming de Disney+.

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