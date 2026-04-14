¡El Tri femenil se consolida! Pedro López, rumbo al Mundial 2027: “Los resultados ya no son casualidad”

La selección mexicana femenil atraviesa su mejor momento del proceso con Pedro López y está a un paso de volver al Mundial y pelear por un boleto olímpico tras más de dos décadas

La selección mexicana femenil vive un momento distinto. El equipo dirigido por Pedro López ha dejado atrás la irregularidad y hoy se presenta como un conjunto que no solo compite, sino que comienza a consolidarse en el escenario internacional.

El Tri llega al partido ante Puerto Rico con paso perfecto en el clasificatorio al Campeonato Concacaf W. Tres victorias, 30 goles a favor y ninguno en contra colocan a México como líder del grupo y a un resultado positivo de avanzar a la fase final, donde se repartirán los boletos al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Tras la reciente goleada 9-0 a Islas Vírgenes, al combinado azteca le basta con empatar para asegurar su lugar en la siguiente instancia, en donde solo un partido separaría a México de volver a una justa mundialista tras más de una década.

México empieza a consolidarse rumbo al Mundial 2027

En entrevista exclusiva para Juegan Ellas de AS Claro por W, Pedro López, reconoce que este destacado momento del Tri no es casualidad. Es el resultado de un proceso que ha permitido al equipo encontrar estabilidad dentro y fuera de la cancha.

“Llevamos ya un camino recorrido con este equipo. Yo creo que se fue consolidando tanto las jugadoras como el esquema, la manera de jugar en torneos anteriores para poder llegar a este momento definitivo, ya con las ideas claras”, explicó el técnico.

El entrenador español destacó que desde el inicio del torneo se trabajó en cada detalle, incluso en la diferencia de goles, pensando en escenarios como el actual. “Sabíamos de la importancia de los goles desde el primer partido… para poder llegar a este último partido que va a ser el más exigente contra Puerto Rico con las garantías de que vamos con mejor diferencia de goles”, añadió.

Resultados que ya no son casualidad

El rendimiento del equipo ha sido contundente. Más allá de los marcadores, la solidez defensiva y la capacidad de mantener el nivel pese a las rotaciones reflejan un grupo con identidad.

“Los resultados nos van dando confianza… llevamos partidos con la portería a cero que nos va generando una solvencia a nivel defensiva”, señaló López, quien también destacó la profundidad del plantel. “Sin necesidad de ser solamente 11 jugadoras, variando el 11 se mantiene la portería a cero y se mantienen los resultados positivos”.

Este crecimiento no se limita al clasificatorio. México ha conseguido resultados positivos ante selecciones como Brasil, Colombia, Estados Unidos y Canadá, lo que refuerza la idea de un equipo que ya no depende de momentos aislados.

“Ellas han conseguido que los resultados no sea algo esporádico, sino que ya se han convertido en una realidad. Cuando las cosas se repiten dejan de ser por suerte”, afirmó.

Del golpe al crecimiento del proyecto

El camino no ha sido sencillo. El resultado en el pasado premundial donde México no logró una sola victoria y quedó en el fondo de su sector, dejó al grupo en una situación complicada, pero también marcó el inicio de una reconstrucción en la que se nombró por primera vez a una directora deportiva, Andrea Rodebaugh y dio paso al inicio de la era Pedro López en el Tri.

“Es verdad que en último premundial acabaron muy afectadas, pero sus resultados les han devuelto a la senda de la confianza, de la esperanza”, explicó López, quien destacó el trabajo colectivo alrededor del equipo.

El técnico también puso en contexto el proceso, reconociendo las diferencias entre el pasado y el presente del fútbol femenil en México. “Se han puesto todos los medios… hemos conseguido evolucionar en poner a grandes profesionales alrededor de la jugadora y poco a poco se va dando la continuidad”, apuntó.

La nueva cara del Tri: juventud y experiencia como base

Una de las claves del proceso ha sido la gestión del grupo. Pedro López ha apostado por un plantel amplio, donde conviven jugadoras con trayectoria y nuevas futbolistas que se integran de forma progresiva.

“No nos vas a escuchar hablar de las jugadoras que no están… lo importante es dar apoyo a las que están porque aprovechan cada oportunidad”, explicó.

El técnico fue claro en mantener el equilibrio dentro del vestidor, con respeto hacia las referentes y oportunidades para las más jóvenes. “Hay una parte y es el respeto que se merecen las jugadoras con larga trayectoria, pero también dar oportunidades a las jóvenes… me gustaría que cuando sea un partido determinante, esa jugadora joven ya tenga la experiencia”, detalló.

Este modelo le ha permitido al Tri tener variantes y mantener el nivel competitivo, incluso ante ausencias o rotaciones.

La afición, un factor que impulsa al Tri

Otro de los aspectos que ha acompañado este crecimiento es la conexión con la afición. Los estadios en donde se han presentado últimamente en México han mostrado una mayor entrada y el equipo ha respondido dentro de la cancha, lo cual ha generado una sinergia que ha impulsado al proyecto tricolor.

“Increíble. Realmente emocionante… la actitud de las jugadoras engancha y el aficionado ve recompensado su esfuerzo”, comentó el estratega.

De cara al duelo ante Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez, López considera que ese apoyo puede ser determinante. “Esa unión nos puede dar la diferencia en este partido”, señaló.

Un equipo que apunta a lo más alto

Pedro López tiene claro que el trabajo aún no está terminado. El equipo ha dado pasos firmes, pero necesita cerrar el proceso con resultados y este sábado en Toluca tienen la oportunidad para dar el primero y conseguir un lugar en el premundial de Concacaf que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 2 de diciembre en Estados Unidos, donde ocho selecciones (las seis ganadoras del clasificatorio junto a Estados Unidos y Canadá) disputarán un torneo a eliminación directa.

“Hay que rematarlo… hay que conseguir al menos dos resultados importantes más para poder pasar a otra cosa”, sentenció.

El torneo iniciará desde cuartos de final, donde los ocho equipos se enfrentan según el ranking FIFA (el mejor contra el peor). Los cuatro ganadores avanzan a semifinales y aseguran su lugar en el Mundial 2027, mientras que los perdedores juegan un play-in para buscar un lugar en el repechaje intercontinental. Además, estarán en juego tres boletos a los Juegos Olímpicos de Los Ageles 2028; ya que Estados Unidos por ser sede tiene en automático su lugar.

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