¡No se le da! Barcelona mantiene su maldición en la Champions tras caer con el Atlético

El conjunto culé fue de más a menos ante unos Colchoneros que tuvieron en Juan Musso a su figura

Lookman alargó la maldición azulgrana. | Reuters.

El Atlético de Madrid y el Barcelona protagonizaron un intenso encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions League que se decantó para el lado azulgrana (1-2), pero este resultado no les alcanzó para dar vuelta a la ventaja que los Colchoneros obtuvieron la semana pasada con lo que, gracias a un marcador global de 3-2 el equipo de Diego ‘Cholo’ Simeone obtuvo su pasaporte a las semifinales de la Liga de Campeones.

El encuentro arrancó con un ritmo alto, con ambos equipos conscientes de lo que estaba en juego y con el conjunto culé obligado a buscar la remontada desde el inicio. Lamine Yamal encontró el primer gol del juego tras un error en la salida del Atlético. El joven atacante definió con calma y colocó a su equipo en ventaja, reavivando la eliminatoria en el Metropolitano.

El tanto impulsó al conjunto blaugrana, que se adueñó del balón y comenzó a generar peligro constante. Dani Olmo y Ferran Torres tuvieron oportunidades claras, pero Juan Musso respondió con intervenciones clave que mantuvieron al Atlético dentro del partido en los momentos más complicados.

La insistencia visitante tuvo recompensa al minuto 24, cuando Olmo filtró un balón preciso para Ferran, quien definió con potencia para marcar el segundo gol y empatar el global. El Barcelona vivía su mejor momento y parecía cerca de completar la remontada ante un rival que no lograba reaccionar.

A continuación, una de las jugadas clave del encuentro. Un servicio de tres dedos de Lamine Yamal encontró un tibio remate de cabeza de parte de Fermín. La acción pasará a la historia más por el encontronazo del futbolista culé con Musso (por el baño de sangre que representó) que por considerarse un error en la definición que pudo cambiar el rumbo del juego.

La jugada de Fermín López que terminó con un corte debajo de la nariz. | Reuters.

Por el lado del Atlético, el conjunto madrileño encontró una respuesta en medio de la presión blaugrana. En una jugada por la banda derecha, el balón terminó en el área de Joan García gracias a un gran servicio de Antoine Griezmann. A continuación, Ademola Lookman apareció para definir y devolver la ventaja al Atlético en el global. El gol cambió el ánimo del partido y permitió a los Colchoneros recuperar confianza antes del descanso.

Para la segunda mitad, el encuentro se volvió más disputado y con menos espacios. El Barcelona mantuvo la posesión, pero encontró a un Atlético bien ordenado, que apostó por defender su ventaja y buscar transiciones rápidas. Los cambios ofensivos de los culés (Robert Lewandowski y Marcus Rashford) buscaron romper el equilibrio, aunque sin la claridad del primer tiempo.

El conjunto blaugrana llegó a marcar el tanto que igualaba la eliminatoria, pero la jugada fue anulada por fuera de lugar de Ferran Torres tras revisión del VAR. Ese momento marcó un punto de quiebre, ya que el equipo perdió impulso y comenzó a mostrar dificultades para generar peligro real en el área rival.

En la recta final, la expulsión de Eric García tras revisión del VAR terminó por inclinar la balanza. Con un hombre más, el Atlético manejó los tiempos, resistió los intentos finales del Barcelona (en específico un cabezazo por encima del travesaño de Ronald Araújo) y aseguró su clasificación a semifinales, marcando una paternidad sobre el Barcelona (los han eliminado en las tres veces que se han visto en cuartos de final 2014, 2016 y 2026), además de extender la maldición culé quien sigue sin coronarse en la Champions desde el 2015.

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