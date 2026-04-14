Atlético de Madrid vs Barcelona en vivo: ¡Alineaciones confirmadas… Lewandowski y Sorloth, a la banca!
Colchoneros y Culés definen su futuro en el sexto juego de la campaña entre ambos conjuntos
Una nueva imagen del recibimiento al Atleti
Si bien ya les había compartido el video de cómo recibió la afición colchonera a su equipo, acá les dejo otra que publicó la cuenta de redes sociales del ‘Aleti’
Salen a calentar los portero del Barcelona
Joan García lidera a los arqueros del FC Barcelona que comienzan los movimientos precompetitivos de cara al inicio del juego ante el Club Atlético de Madrid en el Metropolitano de esta ciudad.
Gavi, titular
Uno de los jugadores que más sienten la playera del FC Barcelona es Pablo Páez Gavira, mejor conocido como Gavi. El heredero del número 6 de Xavi Hernández partirá como titular en el Metropolitano debido al pundonor que muestra cada vez que se pone la azulgrana. Ojo, pese a esas ganas, este mismo argumento le podría jugar en contra debido a que podría salir demasiado acelerado para enfrentar a un equipo rocoso como lo es el Atlético.
Declaraciones picantes de Lamine Yamal
Uno de los futbolistas que más han elevado la temperatura de este encuentro es el joven maravilla culé, Lamine Yamal. En conferencia de prensa previa, mencionó que para él “no es un milagro remontar”, además de mandarle un dardo directamente al entrenador argentino del Atleti, Diego Simeone: “Que el Cholo me haga algún favor y me ponga uno contra uno”
Obed Vargas, en la banca
En lo que respecta al mediocampista mexicano nacido en Alaska, Obed Vargas, el exfutbolista del Seattle Sounders se encuentra en la banca a espera de poder entrar si así lo piensa el entrenador Diego ‘Cholo’ Simeone. Obed fue titular el fin de semana ante Sevilla y se ha establecido como un jugador de recambio para el entrenador argentino. Veremos con el transcurso del juego si el Cholo necesita del seleccionado nacional.
Pese a su lesión… Raphinha está presente
Uno de los futbolistas más importantes que tiene el FC Barcelona, uno de sus capitanes dentro y fuera del terreno de juego es el brasileño Raphinha quien se encuentra lesionado… no obstante, el atacante se encuentra en el Estadio Metropolitano para apoyar a sus compañeros a lograr la hazaña de la remontada.
¡La afición del Atlético de Madrid se hace sentir!
Con bengalas y bombas de humo, los aficionados colchoneros le dan un caluroso recibimiento a su equipo en busca de unas nuevas semifinales de la UEFA Champions League. Conociendo su pasado, ¿creen que puedan mantener la ventaja de 2-0 conseguida en la ida?
El Barcelona choca contra el muro de la UEFA
El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA rechazó la queja formal presentada por el FC Barcelona, en la que expresaba su inconformidad con el arbitraje del partido de ida de los cuartos de final ante el Atlético de Madrid. La resolución se dio a conocer este martes 14 de abril, justo antes del encuentro de vuelta entre ambos equipos en el Estadio Metropolitano de la capital española.
El organismo rector del fútbol europeo calificó el reclamo como “inadmisible”, al considerar que no cumplía con los criterios necesarios para su procedencia. La protesta estaba vinculada a una acción del jugador Marc Pubill, la cual se convirtió en uno de los temas más comentados durante la última semana debido a la polémica que generó entre los aficionados de ambos clubes.
La protesta del conjunto azulgrana se centraba en una jugada ocurrida al minuto 54 del encuentro disputado en el Camp Nou el pasado miércoles 8 de abril, en la que un balón enviado al área por Juan Musso terminó por toca la mano de Marc Pubill. La acción fue revisada en el contexto del partido, pero finalmente se determinó que no constituía penalti, pese a las protestas inmediatas desde el banquillo del FC Barcelona.
Alineaciones del Atlético de Madrid vs Barcelona, al momento
Estas son las alineaciones confirmadas del cuadro Colchonero y del conjunto Culé para el juego de vuelta de la Champions.
Atlético: Juan Musso (P); Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Koke (c), Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Ademola Lookman.
Barcelona: Joan García (P); Joao Cancelo, Eric García, Gerard Martín, Jules Koundé, Gavi, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal.
¿Misión imposible para el Barça? Simeone nunca ha perdido un partido de eliminatoria en Champions como local
Si de por sí el partido ya se antojaba complicado para el Barcelona, con el siguiente contexto y los siguientes argumentos la dificultad aumenta: el Atlético de Madrid hace del Metropolitano una fortaleza en noches europeas de eliminación directa.
En la Champions, el Atlético de Simeone ha construido su prestigio continental a partir de eliminatorias que se endurecen en Madrid, con partidos cerrados, ventaja emocional y una capacidad probada para sostener resultados grandes. Y en el caso del Barça, además, el recuerdo europeo en casa rojiblanca no ofrece un solo precedente favorable.
Tomando como base el historial oficial de la UEFA, Simeone llega invicto en partidos de eliminatoria de Champions disputados como local, desde el 4-1 al Milan en 2014, pasando por el 1-0 al Barcelona y el 0-0 ante Chelsea en aquella campaña, hasta el 1-0 al Leverkusen y el 0-0 contra el Real Madrid en 2015. Esa línea continuó con el 0-0 ante PSV, el 2-0 al Barça y el 1-0 al Bayern en 2016, además del 0-0 con Leverkusen y el 2-1 sobre el Real Madrid en 2017. La conclusión es clara: el Atlético nunca perdió ese tipo de partido en su estadio con el Cholo.
La fortaleza no quedó congelada en la mejor época del Calderón. Ya en el Metropolitano, el Atlético siguió defendiendo esa condición con el 2-0 a Juventus en 2019, el 1-0 a Liverpool en 2020, el 1-1 ante Manchester United y el 0-0 frente al Manchester City en 2022, el 2-1 al Inter y el 2-1 al Borussia Dortmund en 2024, y el 1-0 al Real Madrid en 2025, aún cuando esa serie terminó eliminado en penales. El patrón se repite contra rivales de élite y en distintos contextos competitivos.
El historial general entre ambos en la Copa de Europa/Champions tampoco juega a favor del conjunto azulgrana. Antes de la vuelta, la UEFA registra cinco enfrentamientos entre Barcelona y Atlético en la competición, con balance de tres victorias rojiblancas, un empate y una victoria blaugrana, además de un marcador global de 7-3 para el club madrileño. A eso se suma el 0-2 de la ida en el Camp Nou esta misma semana, que dejó al equipo de Hansi Flick obligado a una noche casi perfecta para seguir vivo.
Las claves del Barcelona para firmar la remontada ante el Atlético en la Champions League
El Barcelona afronta uno de los retos más complejos de su temporada tras caer 0-2 ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El equipo dirigido por Hansi Flick visitará el Metropolitano con la obligación de revertir el marcador si quiere mantenerse con vida en la competencia europea.
Más allá de la desventaja, en el vestidor azulgrana existe la convicción de que la remontada es posible. La historia, los antecedentes recientes y el talento del plantel alimentan la esperanza de un club que no levanta la Champions desde 2015 y que ve en esta serie una oportunidad para volver a competir por el título. Checa las claves aquí
Champions League: criterios de desempate
El criterio del gol de visitante dejó de aplicarse en los torneos de la UEFA, incluida la Champions League. Esto significa que marcar fuera de casa ya no otorga ninguna ventaja en el resultado global. Si al término de los 180 minutos la serie está igualada, se disputan tiempos extra divididos en dos periodos de 15 minutos. En caso de que persista el empate, el clasificado se define en una tanda de penales.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver los cuartos de final de vuelta de la Champions League?
El juego entre Atlético de Madrid y Barcelona de los cuartos de final de vuelta de la Champions League 2025-2026 se disputará en la cancha del Estadio Metropolitano y, además de seguir las acciones a través del minuto a minuto de Claro Sports, podrás seguir la transmisión a través de la plataforma de HBO MAX
¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs Barcelona hoy martes 14 de abril en la Champions League?
El encuentro de vuelta entre Atlético de Madrid y Barcelona que se jugará este martes 14 de abril dentro de la fase de cuartos de final comenzará en punto de las 13:00 horas, tiempo de México y Centroamérica. Para Colombia serán las 14:00 horas.
El Barcelona busca una noche mágica en Madrid
Amigos, amigas y amigues de Claro Sports soy Gael González y les doy la bienvenida al minuto a minuto del juego de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League entre Atlético de Madrid y Barcelona.
Recordemos que el cuadro colchonero sacó una importante ventaja de 2-0 en su visita la Camp Nou durante el encuentro de ida, donde la polémica no se hizo esperar gracias a la expulsión de Pau Cubarsi y a un posible penalti no marcado a favor de los culés que podría haberlos puesto en otra situación.
Además, a este encuentro (tercero en tres semanas y sexto en lo que va de la temporada) Barcelona llega como líder de LaLiga con 79 puntos tras golear 4-1 al Espanyol, mientras que el Atlético viene de caer 2-1 ante Sevilla y ocupa la cuarta posición con 57 unidades.
Por último, como ingredientes extras están las recientes declaraciones de Lamine Yamal que se encargaron de calentar, aún más, el encuentro en el que los culés buscan una noche mágica en Madrid que los haga avanzar a las semifinales. Sin más por el momento… ¡COMENZAMOS!