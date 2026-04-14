Atlético de Madrid vs Barcelona en vivo: ¡Alineaciones confirmadas… Lewandowski y Sorloth, a la banca!

¿Misión imposible para el Barça? Simeone nunca ha perdido un partido de eliminatoria en Champions como local

Si de por sí el partido ya se antojaba complicado para el Barcelona, con el siguiente contexto y los siguientes argumentos la dificultad aumenta: el Atlético de Madrid hace del Metropolitano una fortaleza en noches europeas de eliminación directa.

En la Champions, el Atlético de Simeone ha construido su prestigio continental a partir de eliminatorias que se endurecen en Madrid, con partidos cerrados, ventaja emocional y una capacidad probada para sostener resultados grandes. Y en el caso del Barça, además, el recuerdo europeo en casa rojiblanca no ofrece un solo precedente favorable.

Tomando como base el historial oficial de la UEFA, Simeone llega invicto en partidos de eliminatoria de Champions disputados como local, desde el 4-1 al Milan en 2014, pasando por el 1-0 al Barcelona y el 0-0 ante Chelsea en aquella campaña, hasta el 1-0 al Leverkusen y el 0-0 contra el Real Madrid en 2015. Esa línea continuó con el 0-0 ante PSV, el 2-0 al Barça y el 1-0 al Bayern en 2016, además del 0-0 con Leverkusen y el 2-1 sobre el Real Madrid en 2017. La conclusión es clara: el Atlético nunca perdió ese tipo de partido en su estadio con el Cholo.

La fortaleza no quedó congelada en la mejor época del Calderón. Ya en el Metropolitano, el Atlético siguió defendiendo esa condición con el 2-0 a Juventus en 2019, el 1-0 a Liverpool en 2020, el 1-1 ante Manchester United y el 0-0 frente al Manchester City en 2022, el 2-1 al Inter y el 2-1 al Borussia Dortmund en 2024, y el 1-0 al Real Madrid en 2025, aún cuando esa serie terminó eliminado en penales. El patrón se repite contra rivales de élite y en distintos contextos competitivos.

El historial general entre ambos en la Copa de Europa/Champions tampoco juega a favor del conjunto azulgrana. Antes de la vuelta, la UEFA registra cinco enfrentamientos entre Barcelona y Atlético en la competición, con balance de tres victorias rojiblancas, un empate y una victoria blaugrana, además de un marcador global de 7-3 para el club madrileño. A eso se suma el 0-2 de la ida en el Camp Nou esta misma semana, que dejó al equipo de Hansi Flick obligado a una noche casi perfecta para seguir vivo.