GP de Brasil 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

La categoría reina del automovilismo no sale del continente americano. Kimi Antonelli esperará estrenar su campeonato mundial con una victoria

El Circuito de Interlagos ya se alista para recibir la F1 | Reuters

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 ya está en los libros. Andrea Kimi Antonelli se hizo del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en tierras tricolores, pero la temporada aún continúa. Los equipos ya hacen maletas y apuntan hacia Brasil, donde el próximo fin de semana se realizará el Gran Premio de Sao Paulo, carera número 20 del año dentro del Gran Circo.

Gran parte de la campaña se definió en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con la coronación de Antonelli dentro del Campeonato de Pilotos, devolviéndole el cetro individual a Mercedes tras no tenerlo desde el 2020 cuando Lewis Hamilton sumó su séptima corona; sin embargo aun queda por darle forma al Campeonato de Constructores, el cual también ya está cerca de quedar en manos de la escudería alemana.

Ahora, las acciones se trasladarán al icónico Circuito de Interlagos, donde Kimi tratará de estrenar su campeonato mundial, mientras que pilotos como George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris tratarán de avivar la pelea por el segundo puesto.

De igual forma, será una nueva oportunidad para Sergio ‘Checo’ Pérez de poder darle su primer gran resultado a Cadillac dentro de la F1. Ni el mexicano ni el finlandés Valtteri Bottas han podido sumar puntos en la campaña, por lo que intentarán destacar entre los diez primeros de la carrera y así darle avance al proyecto de la escudería estadounidense.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La próxima carrera de Checo Pérez dentro de la Fórmula 1 se dará en el Circuito de Interlagos, dentro del Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil, gran premio a efectuarse del 6 al 8 de noviembre. Este será el gran premio número 301 en la carrera del mexicano dentro de la categoría reina del automovilismo.

Horarios del Gran Premio de Brasil 2026

El Gran Premio de Sao Paulo es una de las fechas de la Temporada 2026 que cuenta con carrera sprint pactada, por lo que la actividad de los primero dos días será distinta a lo de otra carreras, las cuales cuentan con tres prácticas libres, clasificación y carrera. Aquí te dejamos los horarios del Gran Premio, con horarios del centro de México

Viernes 6 de noviembre: Entrenamientos Libres 1 | 08:30 hrs Clasificación Sprint | 12:30 hrs



Sábado 7 de noviembre: Carrera Sprint | 08:00 hrs Clasificación para la carrera principal | 12:00 hrs



Domingo 8 de noviembre: Gran Premio (Carrera principal) | 11:00 hrs



Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

Al calendario aun le restan dos carreras más en el continente americano (Brasil y Estados Unidos), antes de dirigirse al medio oriente para preparar dos carreras más, una en Qatar y otra en Abu Dhabi, lo que le dará fin a la campaña.