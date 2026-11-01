Independiente Medellín vs Alianza, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 17

Descubre la hora y cómo ver en vivo el duelo entre Independiente Medellín y Alianza hoy 1 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot.

Medellín vs Alianza por la Liga BetPlay | Claro Sports

Independiente Medellín y Alianza cierran la jornada dominical de la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II con su partido en el Atanasio Girardot. En cuanto al local, no puede ceder más puntos y necesita sí o sí las tres unidades para mantenerse en zona de clasificación, pues parcialmente es octavo. El visitante por su parte se juega su último cartucho para ver si de aquí al cierre del todos contra todos le alcanza para meterse a cuadrangulares.

¿A qué hora juega Independiente Medellín vs Alianza y dónde ver en vivo hoy 1 de noviembre de 2026?

El partido entre el equipo paisa y el de Valledupar, válido por la fecha 17 del torneo finalización, dará comienzo a las 6:10 p.m. y se llevará a cabo en el Atanasio Girardot. La transmisión del cotejo se podrá ver por la señal básica de Win Sports y por la paga de Win Sports +. Vía online, el mismo canal lo ofrece a través de su plataforma de suscripción de Win Play.

Alineaciones Independiente Medellín vs Alianza: así salen a la fecha 17 de la Liga Betplay 2026-II

Medellín: Éder Chaux; Esnéyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Frank Fabra; Yair Murillo, Halam Loboa, Agustín Martegani, Daniel Cataño, Jeison Medina y Yony González. D.T.: Amaranto Perea.

Alianza: Éduar Beltrán; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Juan Viveros; Jhilldrey Lasso, Jhaír Castillo, Wiston Fernández; Felipe Pardo, Misael Martínez y Éver Meza. D.T.: Flabio Torres.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 17 de Liga Betplay 2026?

Se debe mencionar que ambos elencos vienen de perder sus respectivos encuentros en la jornada anterior. Medellín suma tres al hilo, una cifra preocupante para el proceso de Amaranto Perea. Alianza por su parte sabe aprovechar mejor sus partidos fuera de casa que en ella. Puede que este enfrentamiento finalice en igualdad o que haya un despertar del ‘poderoso’ y gane en su patio.

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