¡Historia en México! Kimi Antonelli se convierte en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1

El piloto italiano de Mercedes conquista su primer Mundial a los 20 años y supera una marca que Sebastian Vettel mantenía desde 2010

Antonelli, el campeón más joven de la historia | Claro Sports

El Gran Premio de México 2026 quedó marcado como el escenario de un nuevo récord en la Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli conquistó su primer campeonato mundial de pilotos a los 20 años, después de terminar en la posición tercer lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El italiano de Mercedes aseguró matemáticamente la corona y superó la marca que Sebastian Vettel mantenía desde 2010, cuando se consagró con Red Bull a los 23 años.

La coronación de Antonelli representa uno de los ascensos más rápidos en la historia de la máxima categoría del automovilismo. En apenas su segunda temporada como piloto titular, el italiano consiguió establecerse como la principal referencia del campeonato, en un año en el que Mercedes recuperó protagonismo con el nuevo reglamento técnico. Su título llega después de una campaña en la que acumuló nueve victorias en las primeras 18 carreras, una ventaja que le permitió llegar a México con la posibilidad de resolver el campeonato cuando todavía restaban cuatro Grandes Premios.

Kimi Antonelli hace historia en México y supera el récord de Sebastian Vettel

El piloto nacido en Bolonia el 25 de agosto de 2006 se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1, con 20 años y 68 días. Hasta ahora, el registro pertenecía a Sebastian Vettel, quien conquistó su primer título el 14 de noviembre de 2010, durante el Gran Premio de Abu Dhabi, cuando tenía 23 años y 134 días. La diferencia entre ambas coronaciones supera los tres años y establece una nueva referencia de precocidad en el automovilismo.

Antonelli llegó al Gran Premio de México con 365 puntos, una ventaja de 123 sobre George Russell y 124 respecto a Lewis Hamilton, los únicos pilotos que todavía conservaban posibilidades matemáticas de disputar el campeonato. Con 125 unidades disponibles antes de la carrera, el italiano necesitaba sumar apenas dos puntos para asegurar el título sin depender de sus rivales, una situación que dejó la definición prácticamente en sus manos.

La victoria conseguida en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin, había resultado determinante para acercarlo a la corona. Antonelli llegó a nueve triunfos durante la temporada 2026, además de registrar 15 podios y siete pole positions en las primeras 18 fechas. Su desempeño le permitió ampliar progresivamente la diferencia frente a Russell, su compañero en Mercedes, y Hamilton, quien compite para Ferrari.

¿Quién era el campeón más joven de la Fórmula 1 antes de Kimi Antonelli?

Sebastian Vettel conservó durante casi 16 años el récord del campeón mundial más joven de la Fórmula 1. El alemán consiguió aquella marca en 2010, después de superar a Fernando Alonso, Mark Webber y Lewis Hamilton en una definición que se extendió hasta la última carrera. Su victoria en Abu Dhabi le permitió conquistar el primero de los cuatro títulos consecutivos que obtuvo con Red Bull entre 2010 y 2013.

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Antes de Vettel, el récord perteneció a Lewis Hamilton, quien fue campeón con McLaren en 2008 a los 23 años y 300 días. Fernando Alonso también había ocupado ese lugar después de conquistar el Mundial de 2005 con Renault a los 24 años y 59 días. La llegada de Antonelli al primer puesto modifica una clasificación histórica que había tenido como protagonistas a varios de los pilotos más reconocidos del campeonato.

Los campeones mundiales más jóvenes en la historia de la F1

Piloto Año de su primer título Edad Andrea Kimi Antonelli 2026 20 años y 68 días Sebastian Vettel 2010 23 años y 134 días Lewis Hamilton 2008 23 años y 300 días Fernando Alonso 2005 24 años y 59 días Max Verstappen 2021 24 años y 73 días

De las categorías inferiores a Mercedes: el camino de Antonelli hacia su primer Mundial

La trayectoria de Antonelli comenzó en el kartismo, donde sus resultados llamaron la atención de Mercedes desde temprana edad. Posteriormente conquistó los campeonatos de la Fórmula 4 italiana y alemana, además de obtener títulos en la Fórmula Regional de Medio Oriente y Europa. Su progresión llevó a Mercedes a acelerar su desarrollo y promoverlo directamente a la Fórmula 2, como parte de un proyecto que buscaba prepararlo para competir en la máxima categoría.

Su oportunidad llegó en 2025, cuando Mercedes decidió incorporarlo como sustituto de Lewis Hamilton, quien había firmado con Ferrari. Antonelli debutó en la Fórmula 1 con 18 años, en medio de las expectativas generadas por ocupar el asiento que había pertenecido a un siete veces campeón mundial. Su primera temporada le permitió conocer los circuitos y adaptarse a las exigencias de un equipo con aspiraciones de campeonato.

La transformación llegó en 2026, cuando Mercedes encontró en el nuevo reglamento técnico una oportunidad para volver a competir por las victorias. Antonelli consiguió su primer triunfo en China y posteriormente encadenó victorias en Japón, Miami, Canadá y Mónaco, una racha que lo colocó al frente de la clasificación general. El italiano asumió el liderato del campeonato después de la tercera fecha y logró mantenerlo durante el resto de su camino hacia la coronación.

México se convierte en el escenario del primer campeonato mundial de Antonelli

El Autódromo Hermanos Rodríguez se suma a la historia de la Fórmula 1 como el circuito donde Kimi Antonelli aseguró su primer campeonato mundial. El italiano llegó al fin de semana con la posibilidad de celebrar frente a la afición mexicana y arrancó desde la cuarta posición, después de beneficiarse de una penalización aplicada a Max Verstappen tras la clasificación del sábado.

La coronación también representa un capítulo importante para Mercedes, escudería que apostó por Antonelli después de la salida de Hamilton y encontró en el joven italiano a su nuevo campeón mundial. Con cuatro carreras todavía pendientes en el calendario de 2026, el piloto consiguió asegurar el título de pilotos, mientras que el equipo mantiene su propia disputa por el campeonato de constructores.

Antonelli ya tiene su lugar entre los campeones del mundo y, con apenas 20 años, abre una nueva etapa en la Fórmula 1. Su primer título no solo termina con el récord de Sebastian Vettel, sino que confirma el ascenso de una nueva generación de pilotos en una categoría que inició 2026 con importantes cambios técnicos. México fue el escenario de una coronación que quedará registrada entre los principales acontecimientos de la temporada.

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