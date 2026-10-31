Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Alianza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El cuadro Poderoso está en riesgo de quedarse sin cuadrangulares ante un equipo que no tiene margen de error.

Independiente Medellín y Alianza juegan la jornada 17.

Ahora que la Liga BetPlay Dimayor 2026-II está cerca de acabar su fase inicial, hay nervios en varios equipos por el bajo rendimiento y las posibilidades limitadas. El caso de mayor descalabro durante los últimos dos meses es el de Independiente Medellín, que está en riesgo de quedarse por fuera de los cuadrangulares. Por su parte, Alianza requiere de puntaje perfecto en lo que le resta para avanzar.

Alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Esnéyder Mena, Kevin Mantilla, Alfonso Simarra, Frank Fabra; Yony González, Baldomero Perlaza, Dídier Moreno, Agustín Martegani; John Montaño y Jeison Medina. D.T.: Amaranto Perea.

Alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Alianza: Éduar Beltrán; Yilson Rosales, Kevin Moreno, Pedro Franco, Juan Viveros; Jhilldrey Lasso, Jhaír Castillo, Wiston Fernández; Felipe Pardo, Misael Martínez y Jesús Muñoz. D.T.: Flabio Torres.

¿Cómo y dónde ver Independiente Medellín vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La programación tiene este compromiso para disputarse en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 6:10 p.m. de este domingo. La transmisión de televisión será por el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Una alternativa es vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Independiente Medellín

28.10.2026 | Internacional de Bogotá 3-1 Independiente Medellín.

25.10.2026 | Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín.

17.10.2026 | Independiente Medellín 0-2 Once Caldas.

14.10.2026 | Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín.

11.10.2026 | América de Cali 1-2 Independiente Medellín.

Últimos cinco partidos de Alianza

28.10.2026 | Once Caldas 1-0 Alianza.

25.10.2026 | Alianza 1-0 Internacional de Bogotá.

19.10.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Alianza.

09.10.2026 | Alianza 2-2 Águilas Doradas.

02.10.2026 | Deportivo Cali 3-1 Alianza.

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