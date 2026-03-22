¡Exhibidos! Selección de Estados Unidos le da clases a las estrellas de la NFL en partido de Flag Football

El equipo nacional de Estados Unidos domina el torneo y deja en evidencia la diferencia de preparación rumbo al proceso olímpico de 2028

Selección de Flag exhibe a las estrellas de NFL | HARRY HOW / GETTY IMAGES VIA AFP

El Fanatics Flag Football Classic dejó una conclusión clara: el flag football no es cualquier deporte y la selección de Estados Unidos marcó diferencia frente a figuras de la NFL, dejando en duda si es que estas estrellas podrían representar a su país de cara a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

El equipo de Estados Unidos de flag football se impuso en todos sus compromisos ante conjuntos integrados por jugadores de la NFL y celebridades, en una jornada que evidenció la distancia entre ambos perfiles. En el primer encuentro, superaron al equipo Wildcats, liderado por Joe Burrow y Jayden Daniels, en un partido donde incluso se registró una intercepción al propio Burrow, reflejo de las complicaciones para adaptarse al ritmo del juego.

Más tarde, el equipo Founders, encabezado por Tom Brady, tampoco logró sostener el ritmo. Aunque iniciaron con una anotación en su primera serie ofensiva tras una conexión con Stefon Diggs, el conjunto nacional respondió con una secuencia de puntos que definió el partido antes del descanso y encaminó el resultado final.

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El desarrollo del torneo mostró las dificultades de los jugadores de fútbol americano para adaptarse a las reglas del flag football. Hubo castigos defensivos, problemas para retirar las banderas y errores en situaciones de juego rápido, aspectos que reflejaron la falta de familiaridad con la disciplina.

A diferencia del fútbol americano tradicional, el flag football prioriza lectura de juego, desplazamientos cortos y toma de decisiones en espacios reducidos. En ese contexto, el equipo nacional mantuvo control de los partidos a partir de ejecuciones ofensivas constantes y una estructura que limitó las oportunidades de sus rivales.

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El dominio se reflejó en los números. El conjunto estadounidense anotó en prácticamente todas sus series ofensivas a lo largo del torneo, con una producción constante que dejó sin margen de respuesta a los equipos conformados por jugadores de la NFL.

Uno de los nombres más destacados fue Darrell Doucette III, quien participó directamente en múltiples anotaciones y fue designado como el jugador más valioso del evento. Su actuación reforzó el argumento de que los especialistas del flag football cuentan con una ventaja derivada del conocimiento del juego.

Tras los resultados, el propio Brady resumió la experiencia desde el terreno. “Mi corazón está dolido en este momento”, señaló luego de la derrota, en una jornada que evidenció la diferencia entre ambas disciplinas.

Aunque algunos jugadores de la NFL tuvieron participaciones destacadas en lo individual, el resultado colectivo abrió el debate sobre los criterios de selección rumbo a Los Angeles 2028. Con el flag football incluido en el programa olímpico, el torneo funcionó como referencia sobre el nivel competitivo y dejó en evidencia que la experiencia en esta modalidad será un factor determinante para integrar el equipo nacional.

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