Los 49ers no ejecutan bono de 10 millones de dólares de Trent Williams y quieren un acuerdo

Trent Williams no recibirá el bono de su contrato mientras que los 49ers buscan reestructurar su contrato antes del Draft de 2026

Trent Williams sigue en negociaciones con los 49ers | ELSA / GETTY IMAGES VIA AFP

Los San Francisco 49ers decidieron no ejecutar el bono de 10 millones de dólares incluido en el contrato del tackle izquierdo Trent Williams, pago que vencía este viernes, de acuerdo con información de ESPN.

Con esta determinación, el impacto de Williams contra el tope salarial para 2026 subirá a cerca de 47 millones de dólares. Aun así, la franquicia no ve ese aumento como un problema inmediato y mantiene la intención de modificar el acuerdo antes del draft de la NFL del próximo mes.

Las conversaciones entre ambas partes se han extendido durante buena parte del receso entre temporadas, pero hasta ahora no han encontrado un punto de acuerdo. Williams llegará a la campaña 2026 sin dinero garantizado y sin años adicionales en su contrato más allá de esa temporada. Antes de esta fecha, su carga en el tope estaba proyectada en 38.84 millones de dólares, cifra que incluía un salario base de 22.21 millones.

Pese a la falta de un arreglo, el gerente general John Lynch ha transmitido confianza sobre una eventual resolución. En el combine de febrero señaló que Williams quiere seguir en el equipo y que la organización también quiere mantenerlo, aunque reconoció que la negociación tiene elementos particulares por la etapa de la carrera del liniero, quien cumplirá 38 años el 19 de julio.

Lynch también sostuvo en febrero que su deseo es que Trent Williams cierre su carrera con los 49ers y que su nombre quede entre los jugadores que marcaron una época en la franquicia. El directivo dejó claro que el objetivo es encontrar una fórmula que funcione para ambas partes.

En semanas recientes surgieron versiones sobre una posible salida del jugador, pero el equipo no ha trabajado en esa dirección. San Francisco tampoco cuenta hoy con un reemplazo consolidado dentro de la plantilla. Durante la agencia libre sumó a Vederian Lowe, procedente de los New England Patriots, y retuvo los derechos de Austen Pleasants, aunque ambos movimientos apuntan más a reforzar la profundidad que a cubrir el puesto de titular.

Por su parte, Williams ya había adelantado a ESPN en febrero que esperaba ajustes en su contrato, posiblemente mediante una extensión corta que le ofreciera nuevas garantías y, al mismo tiempo, ayudara al club a liberar espacio salarial para 2026. El tackle también dijo entonces que veía viable alcanzar un acuerdo.

A nivel deportivo, Williams sigue siendo una pieza central para San Francisco. En 2025 volvió a ser seleccionado al Pro Bowl y recibió un lugar en el segundo equipo All-Pro. Con ello elevó su registro a 12 convocatorias al Pro Bowl y cinco selecciones All-Pro. Además, ha manifestado en distintas ocasiones que su meta es jugar hasta los 40 años.

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