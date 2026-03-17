¡Golpe de autoridad! Broncos se llevan a Jaylen Waddle en trade con Miami

Denver confía en que su llegada pueda marcar diferencia y convertirse en un factor clave

Waddle se marcha a los Denver Broncos | @NFL

Los Denver Broncos decidieron mover piezas importantes para fortalecer su plantilla y concretaron la incorporación del receptor Jaylen Waddle, en una de las operaciones más relevantes del receso de temporada. La franquicia busca potenciar su ofensiva tras quedarse cerca de disputar el Super Bowl el año anterior.

El acuerdo incluye el envío de tres selecciones del draft a los Miami Dolphins, entre ellas una de primera ronda. Como parte de la negociación, Miami recibirá la selección número 30 del próximo draft, además de picks de tercera y cuarta ronda. En contraparte, Denver obtendrá a Waddle y también una selección de cuarta ronda, en un intercambio que redefine el panorama ofensivo de los Broncos.

La llegada del receptor se interpreta como un respaldo directo para el mariscal de campo Bo Nix, quien ahora contará con una nueva alternativa de peso junto a Courtland Sutton. El objetivo es fortalecer un ataque aéreo que logró ubicarse dentro de los mejores de la liga la campaña pasada.

Denver tuvo una temporada destacada al terminar como el mejor equipo de la AFC en fase regular. Sin embargo, su participación terminó en el juego por el campeonato de conferencia ante New England, partido en el que no pudo contar con Nix por una lesión sufrida previamente.

El quarterback se perdió ese compromiso tras fracturarse el tobillo en el duelo divisional frente a Buffalo, una baja que impactó en el rendimiento del equipo en el momento más determinante del año.

En cuanto a Waddle, su trayectoria en la NFL comenzó con fuerza luego de ser seleccionado en la primera ronda del draft de 2021. En sus primeros años superó de manera consecutiva las mil yardas por recepción, aunque esa tendencia no se ha mantenido en las campañas más recientes.

A pesar de ello, sus registros globales lo mantienen como un receptor productivo, con promedios de 81 recepciones, 1,098 yardas y seis touchdowns por temporada. Denver confía en que su llegada pueda marcar diferencia y convertirse en un factor clave en la búsqueda del campeonato.

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