San Carlos vs Saprissa en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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San Carlos vs Saprissa, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

La jornada 13 del Clausura 2026 presenta un duelo destacado en Ciudad Quesada: San Carlos recibe al Deportivo Saprissa en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. El partido genera gran expectativa con la posibilidad de influir directamente en la lucha por los primeros puestos de la tabla. Saprissa llega tercero con 21 puntos, mientras que San Carlos se ubica quinto con 17, por lo que el encuentro puede ser decisivo para ambos equipos en la pelea por la clasificación.

Los Toros de San Carlos buscan recuperarse tras la derrota 1-0 frente a Sporting en la jornada anterior. El equipo dirigido por su cuerpo técnico pretende aprovechar la localía para sumar puntos y mantenerse cerca de los puestos de privilegio. La prioridad de los norteños es mejorar su rendimiento ofensivo y mantener solidez defensiva, elementos clave para conseguir un resultado positivo frente a un rival de la talla de Saprissa.

Por su parte, Deportivo Saprissa llega motivado a pesar de su reciente derrota 2-1 ante Cartaginés. Los morados buscan consolidar su posición en la parte alta de la tabla y recuperar la confianza tras el tropiezo. Con jugadores de experiencia y juveniles de proyección, Saprissa intentará imponer su juego ofensivo y mantener la presión sobre los equipos que luchan por el liderato. El partido promete ser intenso y con emociones hasta el final.

¿A qué hora juegan y dónde mirar San Carlos vs Saprissa de la jornada 13 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre San Carlos y Saprissa está programado para el domingo 22 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el Estadio Carlos Ugalde. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Carlos vs Saprissa hoy

San Carlos no podrá contar con Gerardo Castillo Pérez Zeledón ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos de cara a la jornada 14 del Torneo Clausura. Se estima que Luis Alberto Orozco y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

San Carlos : Mario González, Reggy Rivera, Jordy Evans, Jean Carlo Agüero, Pablo Fonseca, Christian Martínez, Kenneth Cerdas, Roberto Córdoba, Emmanuel Hernández, Osvaldo Rojas, Jorman Aguilar DT : Walte Centeno.

: Mario González, Reggy Rivera, Jordy Evans, Jean Carlo Agüero, Pablo Fonseca, Christian Martínez, Kenneth Cerdas, Roberto Córdoba, Emmanuel Hernández, Osvaldo Rojas, Jorman Aguilar : Walte Centeno. Saprissa: Abraham Madriz, Ricardo Blanco, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, Luis Paradela, Gerald Taylor, Mariano Torres, Bancy Hernandez, Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford.

Antecedentes y últimos resultados del San Carlos vs Saprissa en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron San Carlos y Saprissa:

8 de febrero de 2026 | San Carlos 0-2 Saprissa | Torneo Apertura

15 de octubre de 2025 | San Carlos 0-2 Saprissa | Torneo Apertura

1 de agosto de 2025 | Saprissa 2-0 San Carlos | Torneo Apertura

9 de marzo de 2025 | Saprissa 3-0 San Carlos | Torneo Clausura

11 de enero de 2025 | San Carlos 0-1 Saprissa | Torneo Clausura

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