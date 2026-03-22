Herediano vs Alajuelense en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Herediano y Alajuelense por la jornada 14 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Herediano Alajuelense, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto! Herediano y Alajuelense protagonizan una nueva edición del clásico del fútbol costarricense este fin de semana, en un duelo clave por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. El Team y la Liga llegan con realidades distintas pero con la misma necesidad de sumar en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en la recta final del campeonato y que promete ser apasionante para todos.

Herediano tiene 22 puntos y se ubica en el segundo lugar, producto de siete triunfos, un empate y cuatro derrotas. El equipo de José Giacone venía mostrando solidez en el torneo, pero en la última jornada cayó 2-1 ante Municipal Liberia como local, sumando su segunda derrota consecutiva y la tercera en los últimos cinco partidos, lo que le costó perder el liderato a manos de Saprissa. Ahora, buscará reaccionar en un partido clave para volver a meterse en la pelea por la cima.

Por su parte, Alajuelense suma 18 puntos y se ubica en el cuarto lugar, con cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Andrés Carevic llega en un gran momento en el torneo local, tras golear 3-0 a Pérez Zeledón y encadenar tres victorias consecutivas. Sin embargo, también arrastra un golpe importante tras quedar eliminado de la Concachampions 2026 ante LAFC en el último minuto, y en las últimas horas se vio envuelto en un escándalo extradeportivo que involucra a Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Herediano vs Alajuelense hoy sábado 21 de marzo de 2026?

El encuentro entre Herediano y Alajuelense está programado para el sábado 14 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Carlos Alvarado. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Herediano vs Alajuelense para la jornada 15, al momento

Ni Herediano ni Alajuelense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que José Giacone y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Herediano : Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Darry Araya; Sergio Rodríguez, Allan Cruz, Ronaldo Araya, Elías Aguilar, Randall Leal; y Marcel Hernández. DT : José Giacone.

: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Darry Araya; Sergio Rodríguez, Allan Cruz, Ronaldo Araya, Elías Aguilar, Randall Leal; y Marcel Hernández. : José Giacone. Alajuelense: Washington Ortega; Ronald Matarrita, Fernando Piñar, Aarón Salazar, Santiago Van der Putten; Rashir Parkins, Celso Borges, Isaac Badilla, Creichel Pérez; Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldivar. DT: Machillo Ramírez.

Antecedentes del Herediano vs Alajuelense y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Alajuelense:

7 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-1 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 16 de octubre de 2025 | Herediano 1-3 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de agosto de 2025 | Alajuelense 0-1 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de julio de 2025 | Herediano 0-1 Alajuelense | Recopa Costa Rica 2025

| Recopa Costa Rica 2025 28 de mayo de 2025 | Herediano 1-0 Alajuelense | Torneo Clausura 2025

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