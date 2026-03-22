Motagua vs Real España en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

Motagua vs Real España, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Motagua y Real España se enfrentan este domingo en el Estadio Nacional Chelato Uclés por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El partido reúne a los dos equipos que comparten el liderato con 25 puntos, por lo que el resultado puede marcar la parte alta de la tabla. El duelo genera expectativa por el contexto competitivo y por lo que está en juego en esta fase del campeonato.

Motagua llega en una posición favorable, con un partido menos y mejor diferencia de gol, lo que le permite ocupar el primer lugar. El equipo dirigido por Javier López mantiene una racha sin derrotas en el torneo y busca consolidarse en la cima. En su última presentación, el conjunto azul sumó un empate, resultado que le permitió sostener su invicto. Ahora, intentará aprovechar la localía para marcar diferencias.

Real España, por su parte, afronta el partido con el objetivo de alcanzar el liderato. El equipo que dirige Jeaustin Campos ha tenido un rendimiento estable y se mantiene como uno de los protagonistas del campeonato. En su último encuentro consiguió una victoria que le permitió igualar en puntos con su rival. Con ese impulso, buscará sumar en condición de visitante y cambiar el orden en la tabla.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Motagua vs Real España de la jornada 14 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Motagua y Real España está programado para el domingo 22 de marzo a las 17:15 horas y se disputará en el Estadio Nacional. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Motagua vs Real España hoy

Ni Motagua ni Real España cuentan con futbolistas suspendidos de cara a la jornada 14 del Torneo Clausura. Se estima que Javier López y Jeaustin Campos no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Motagua : Marlon Licona, Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos (C), Clever Portillo, Rodrigo Gómez, Carlos Palma, José Reyes, Jorge Serrano, Rodrigo De Olivera, Carlos Mejía DT : Javier López.

: Marlon Licona, Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos (C), Clever Portillo, Rodrigo Gómez, Carlos Palma, José Reyes, Jorge Serrano, Rodrigo De Olivera, Carlos Mejía : Javier López. Real España: Luis López, Carlos Mejía, Devron García, Daniel Aparicio, Franklin Flores, Jack Baptiste, Jhow Benavídez (C), Mike Arana, Gonzalo Ritacco, Darixon Vuelto, David Sayago. DT: Jeaustin Campos.

Antecedentes y últimos resultados del Motagua vs Real España en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Motagua y Real España:

1 de febrero de 2026 | Real España 2-2 Motagua | Torneo Clausura

23 de diciembre de 2025 | Real España 1-1 Motagua | Torneo Apertura

13 de diciembre de 2025 | Motagua 0-3 Real España | Torneo Apertura

23 de noviembre de 2025 | Real España 1-2 Motagua | Torneo Apertura

31 de agosto de 2025 | Motagua 3-2 Real España | Torneo Apertura

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