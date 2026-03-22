Monterrey sufre otra lesión contra Chivas… ¡en el calentamiento!

Tecatito Corona se lesionó en el calentamiento y causó baja de último momento ante Chivas. Monterrey suma múltiples ausencias por lesión en el Clausura 2026

Rayados sigue con su epidemia de lesiones | Imago7

Las lesiones persiguen al Monterrey y no lo sueltan, ahora fue Jesús Corona, quien ni siquiera llegó al partido ante Chivas ya que se lesionó en el calentamiento previo sobre la cancha del Gigante de Acero, en un nuevo episodio que refleja el complicado momento físico que atraviesa el equipo regiomontano en este Clausura 2026.

El Tecatito estaba contemplado por el entrenador Nicolás Sánchez, incluso aparecía entre los once nombres de los jugadores titulares, pero al momento en el que el equipo saltó al terreno de juego ya no estuvo el exjugador del Sevilla, lo que generó sorpresa tanto en la afición como en la transmisión previa del encuentro.

De acuerdo al Club de Futbol Monterrey, el Tecatito se habría resentido de una molestia muscular en el calentamiento, motivo por el que el cuerpo técnico, junto con el área médica de la institución, decidió no arriesgarlo y evitar una lesión de mayor gravedad que pudiera dejarlo fuera por más tiempo.

Jesús Corona se unió a la larga lista de lesionados que no fueron contemplados por Nicolás Sánchez para el partido contra Chivas en el Gigante de Acero, correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, una situación que ha condicionado el armado del once titular en semanas recientes.

¿Qué pasó con el Tecatito Corona?

El Tecatito Corona estaba contemplado como titular en el partido ante Chivas, pero fue borrado de la alineación al sufrir una molestia muscular durante el calentamiento previo en el Gigante de Acero, lo que obligó al cuerpo técnico a realizar ajustes de último momento antes del silbatazo inicial.

¿Qué lesionados presentó Monterrey ante Chivas?

Monterrey llegó a este compromiso con una lista importante de ausencias, lo que ha impactado directamente en el rendimiento colectivo del equipo, que ha tenido que modificar su estructura en varias zonas del campo. Sergio Canales no fue considerado debido a problemas físicos recientes, mientras que Lucas Ocampos también quedó fuera por lesión, dos bajas sensibles en el ataque y generación ofensiva del equipo.

Íker Fimbres y Stefan Medina tampoco estuvieron disponibles, lo que obligó a Nicolás Sánchez a buscar alternativas para mantener el equilibrio del equipo. Por su parte, Érick Aguirre y Víctor Guzmán completan la lista de jugadores lesionados, confirmando un panorama complicado para Monterrey, que ha tenido que afrontar el torneo con constantes ausencias y ajustes en su alineación titular.

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