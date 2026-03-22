Jhon Arias apunta un golazo que vale el liderato de Palmeiras

El atacante colombiano puso la solitaria anotación que le significó al Verdao el triunfo en visita sobre Sao Paulo.

Jhon Arias celebra un gol con Palmeiras. – Thiago Bernardes, Reuters.

No cabe duda en que Jhon Arias tomó la decisión acertada. Después de su fugaz y opaco paso por la Premier League con el Wolverhampton, el atacante colombiano ha regresado al Brasileirao para brillar con Palmeiras y su aporte en cada partido está siendo fundamental para que el Verdao siga apuntándole a los grandes objetivos a los que se ha acostumbrado durante los últimos años.

El jugador chocoano volvió a ser figura este sábado, con un golazo que valió tres puntos y el liderato del campeonato brasileño. Lo hizo en un partido que acaparó los reflectores, pues era la visita a Sao Paulo en la octava jornada del torneo liguero. Ambos cuadros llegaban disputándose la punta de la clasificación en este temprano momento de la liga.

Recién corrían el sexto minuto del partido cuando Arias desplegó su ya conocida velocidad y habilidad para transportar la pelota. Haciendo un largo recorrido por el sector izquierdo, llegó al borde del área y enganchó para acomodarse en el remate. El derechazo potente se clavó en en un rincón y abrió la cuenta de uno de los derbis de la ciudad.

¡GOLAZO DE JHON ARIAS PARA PALMEIRAS ANTE SAO PAULO! Gran corrida y mejor la definición del colombiano para anotar el 1-0. 🇨🇴⚽🔥



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La anotación reafirma que el cafetero está haciendo méritos para asentarse en la alineación titular. Venía de anotarle a Botafogo en la jornada anterior en lo que fue su primer gol tras el retorno a Brasil, así que ya tiene dos en su cuenta. La anotación llevó a que Palmeiras asumiera actitud defensiva, pues Sao Paulo estuvo volcado al ataque la mayor parte del tiempo y no logró empatar.

Esta alegría llega en instante clave. Arias fue incluido en la convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha FIFA de este mes de marzo. La Tricolor se estará midiendo a Croacia y a Francia en las dos pruebas preparatorias de más rigor que programó antes del Mundial de 2026. Acá se empezará a perfilar el listado definitivo.

También vale la pena recordar que el bajo rendimiento que tiene al Wolverhampton cerca de descender afectó mucho la imagen del atacante. La opinión pública viene preguntándose si ha hecho los méritos necesarios como para ser titular. No obstante, fue uno de los futbolistas más destacados durante el subtítulo de la Copa América 2024 y las recientes Emilinatorias.

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