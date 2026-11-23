Kyle Shanahan, Mike Evans y Fred Warner coincidieron: el ambiente en la Ciudad de México hizo sentir locales a San Francisco

Shanahan revela secreto de paliza a Vikings. Foto: Alejandra Suárez, Claro Sports

Los San Francisco 49ers aplastaron 35-10 a los Minnesota Vikings en el Mexico City Game de la Semana 11 y terminaron la noche con una sensación especial: la de haber jugado como locales. El triunfo, además de llevarlos a una marca de 9-1, estuvo acompañado por el respaldo de una afición mexicana que hizo sentir su presencia durante todo el encuentro.

Ante 85,612 aficionados en el Estadio Banorte, los 49ers construyeron la victoria desde el segundo cuarto, cuando anotaron tres touchdowns para tomar una ventaja de 28-10 antes del descanso. George Kittle consiguió dos anotaciones, Mike Evans sumó otra y Ji’Ayir Brown devolvió una intercepción hasta las diagonales. Christian McCaffrey cerró la cuenta en el último periodo.

Después del partido, Kyle Shanahan, Mike Evans y Fred Warner coincidieron en destacar el ambiente en la Ciudad de México. Para el entrenador y sus jugadores, el apoyo recibido en las tribunas fue una parte importante de una noche que terminó con una de las victorias más contundentes de San Francisco en la temporada.

Kyle Shanahan: “Nuestra afición mexicana es increíble”

Kyle Shanahan reconoció que el apoyo de los aficionados mexicanos superó sus expectativas y aseguró que la conexión con la comunidad de seguidores de San Francisco trasciende el partido disputado en México.

“Oh sí, eso ni siquiera estuvo cerca. Esa ventaja de jugar en casa fue increíble. Como he dicho antes, nuestra afición mexicana es increíble. Ellos vienen a San Francisco. Vienen cuando vamos a Los Ángeles y definitivamente vinieron cuando fuimos a la Ciudad de México. Así que no puedo agradecerles más”, señaló el entrenador en conferencia de prensa tras el partido.

LA LOCALÍA MEXICANA DE LOS 49ERS 🇲🇽🏈



Tras el 35-10 ante Minnesota, Kyle Shanahan y Fred Warner coincidieron en algo: el Azteca se sintió como casa



Shanahan agradeció a los fans mexicanos que también los siguen en San Francisco y Los Ángeles y Warner contó lo especial que fue… pic.twitter.com/WcuLE6gVRN — Claro Sports (@ClaroSports) November 23, 2026

Las palabras de Shanahan coincidieron con lo que ocurrió en las tribunas. Aunque el encuentro fue designado como local para San Francisco, la presencia de seguidores de los 49ers fue especialmente visible durante la noche. El equipo también había destacado durante la semana la cantidad de aficionados que se encontraban en la Ciudad de México para acompañarlo.

Mike Evans: “Fue uno de los mejores ambientes en los que he estado”

Uno de los protagonistas de la noche fue Mike Evans, quien tuvo un regreso destacado después de perderse los dos partidos anteriores por una lesión en el tendón de Aquiles. El receptor fue declarado activo antes del encuentro y terminó como uno de los principales objetivos de Brock Purdy.

Evans registró seis recepciones para 109 yardas y un touchdown en siete objetivos. Su anotación llegó en el segundo cuarto, cuando Purdy lo encontró con un pase de cuatro yardas para poner a San Francisco arriba 21-10.

Después del encuentro, el receptor destacó el ambiente que encontró en México. “Este fue uno de los mejores ambientes en los que he estado. Así que un saludo a los fanáticos mexicanos. Estuvieron presentes en masa hoy. Nos ayudó mucho. Nos dio un gran impulso”, comentó.

¡UNA NOCHE INOLVIDABLE! 🇲🇽❤️🏈



George Kittle salió al Azteca con la bandera de México en alto y después habló de cuánto significó para él llevarla y sentir el cariño de la afición



El 85 también hizo historia en la cancha. Atrapó dos pases de touchdown de Brock Purdy en el 35-10… pic.twitter.com/eGRfFBPsJf — Claro Sports (@ClaroSports) November 23, 2026

Evans también reconoció el trabajo del personal de preparación física de San Francisco, que durante la semana llevó al equipo a Colorado Springs para trabajar en condiciones de altitud antes de viajar a la Ciudad de México.

“Nuestro personal de preparación física hace un gran trabajo asegurándose de que estemos preparados para esto. Nos acostumbramos a la altitud y no, no la sentí mucho. Así que tenemos un gran equipo”, agregó.

La preparación fue uno de los aspectos que Shanahan y los 49ers trabajaron durante la semana. El equipo entrenó en la United States Air Force Academy antes de trasladarse a México para adaptarse a las condiciones de altitud.

Fred Warner: “Amamos a nuestros aficionados en México”

Fred Warner también puso el foco en la afición y recordó que su relación con México comenzó desde la anterior visita de los 49ers a la capital del país, en 2022, cuando San Francisco derrotó 38-10 a Arizona en el Estadio Azteca.

“El estadio estaba a todo volumen, ¡amamos a nuestros aficionados en México! Fue electrizante durante todo el partido. Nos divertimos muchísimo. Son una parte fundamental de nuestra victoria esta noche”, aseguró el linebacker.

¡EL AZTECA OVACIONÓ A FRED WARNER! 🇲🇽❤️🏈



Tras el 35-10 de los 49ers sobre Minnesota, Fred Warner levantó el brazo para saludar a la afición que lo despidió entre aplausos



El vínculo con México viene de familia. Su abuelo materno era de Jalisco y, en 2022, el capitán de San… pic.twitter.com/qQliQOEtTt — Claro Sports (@ClaroSports) November 23, 2026

Warner recordó además uno de los momentos que vivió durante aquella visita de 2022 y explicó por qué volver a México tuvo un significado especial para él.

“Los adoro. Los adoro. Fue muy especial estar aquí en 2022, ondeando la bandera al inicio del partido, y tener la oportunidad de hacerlo de nuevo esta semana, en este partido. Fue súper especial”, señaló.

El linebacker volvió a destacar el papel de los seguidores durante el encuentro: “La energía que transmitieron durante toda la noche fue clave para nuestra victoria”.

Una noche redonda para San Francisco

El ambiente fue uno de los protagonistas, pero los 49ers también entregaron una actuación contundente sobre el terreno de juego. Brock Purdy completó 21 de 26 pases para 255 yardas y tres touchdowns, mientras que San Francisco anotó 28 puntos durante la primera mitad.

George Kittle consiguió dos touchdowns, Mike Evans anotó en su regreso y Ji’Ayir Brown convirtió una intercepción de Kirk Cousins en un touchdown de 18 yardas. En el último cuarto, Christian McCaffrey puso el 35-10 definitivo con un acarreo de seis yardas.

Para Minnesota fue una noche complicada. Los Vikings llegaron con marca de 7-2, pero terminaron con un récord de 7-3 después de sufrir su tercera derrota en los últimos cuatro partidos. Kirk Cousins terminó con 26 completos de 38 intentos para 235 yardas y una intercepción.

San Francisco, en cambio, mejoró a 9-1 y mantuvo el control de la pelea por los primeros puestos de la NFC. Pero más allá del resultado, el regreso a México dejó un mensaje que se repitió entre Shanahan y sus jugadores: los 49ers volvieron a encontrar en la Ciudad de México una afición que los hizo sentir como locales.

“Nuestra afición mexicana es increíble”, resumió Shanahan. Y después de una noche con más de 85 mil aficionados en las tribunas y una victoria por 35-10, los 49ers tuvieron motivos suficientes para agradecer el respaldo recibido en México.